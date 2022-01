"A toda acción hay una reacción", dicta la Tercera Ley de Newton, entendida en Gómez Palacio como "el que me la hace me la paga", diría doña Marina Vitela, virtual precandidata de Morena a la gubernatura de Durango, quien desde el año pasado no está contenta -por decir lo menos- con el diputado federal con licencia Omar Castañeda, quien fuera su síndico municipal. La relación entre ambos ha tenido altas y bajas. La serie de suspenso, que va por la tercera temporada, podría convertirse en una novela de terror tipo "El Maleficio", y es que son tantas cosas las que se han estado moviendo a favor de los intereses de la también alcaldesa con licencia que don Omar podría quedarse de la noche a la mañana silbando en la loma con respecto a sus aspiraciones de ser el abanderado de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, cosa que por cierto los priistas agradecerían mucho.

En los primeros días de enero don Omar anunció que había solicitado licencia para separarse de su curul en San Lázaro, dejando a su suplente en la diputación, René Galindo, amigo de todas sus confianzas y exdirector del Sideapa, cargo que por supuesto fue una concesión otorgada por doña Marina, pues aseguran sus malquerientes que el también exdirigente estatal del PRD en Durango acudía diariamente a vigilar que su asiento tuviera una temperatura adecuada y luego se retiraba...

***

Y hablando de mujeres y traiciones, los allegados de doña Marina Vitela soltaron en estos días que las cosas podrían dar un giro inesperado antes del 10 de febrero, fecha límite para que la Comisión Nacional de Elecciones publique la relación de registros aprobados para los aspirantes a los Ayuntamientos en Durango, pues la dama estaría moviendo cielo, mar y tierra, así como rezándoles a todos los santos para que en lugar de un hombre vaya una mujer, es decir, en lugar de que Omar sea candidato la abanderada para la alcaldía resulte ser al final Betsabé Martínez, directora del DIF en Gómez Palacio. Dicen los subagentes, que todo lo oyen, que Marina estaría molesta porque el año pasado había planeado con gran ilusión que Betsabé fuera en la fórmula con Omar para la diputación, es decir, la directora del DIF a estas alturas estaría cobrando en la sagrada nómina del Congreso de la Unión, cosa que no sucedió porque él antepuso la amistad con René a la negociación con la hoy defensora de los comités de la 4T y suspirante a la gubernatura. Aseguran que lo anterior fue el motivo por el cual también, aún siendo presidenta, ella no lo apoyó en la medida que el suspirante a la alcaldía deseaba durante las pasadas campañas, donde, no obstante, le fue más que bien con los sufragios. Omar estaría también moviendo sus hilos (o ligas en este caso) con René Bejarano, uno de sus padrinos, por lo que no faltó quien viera como una mala señal para los sueños de Omar de ser presidente el reciente acompañamiento que diera Dolores Padierna, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, a Otniel García Navarro, delegado en funciones de presidente de Morena en Durango, donde se desvivió en elogios para Marina. Otniel estaría ya más que puesto para apoyar a Betsabé. Por su parte, Dolores, esposa de Bejarano, estaría mandando una señal aunque algo difusa de hacia dónde podría estarse inclinando la brújula en Gómez Palacio.

***

Y también en aquellos lares llamó la atención de propios y extraños la capacidad que tiene doña María Luisa González Achem, experta en bienes raíces y expresidenta de la Ciudad Jardín, para conseguir ser siempre el centro de atención y salir en varios periódicos. Esta semana se supo que la priista también goza de los beneficios de la Pensión del Bienestar, misma que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador es universal y es un derecho que tienen todos los mexicanos sin importar que tengan otras pensiones, hayan ganado casi 4 millones de pesos de sueldo por un trabajo de 3 años en una alcaldía o hayan comprado en ese mismo lapso más de 13 casas en Lerdo. Por fortuna y para el enojo de sus malquerientes, doña María Luisa no ha perdido la sencillez y sin ningún tajo posó sonriente con su tarjeta para cobrar los nada despreciables casi 4 mil pesillos por bimestre. Al margen de si es o no moralmente correcto, la acción fue criticada por usuarios de redes sociales que se enteraron gracias a que fue publicada una fotografía por parte de un usuario que, de acuerdo a su perfil, es un fanático de la Santa Muerte, mismo que entre otras publicaciones estaría lanzando algo así como una especie de maldición en otro idioma (andaría algo cuete, no se sabe) para el actual alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien, para su buena fortuna, dicen, no ha dejado de curarse en salud apoyando con alguna que otra obra de caridad a las iglesias.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de Servidores de la Nación, se mostraron sorprendidos por la reflexión que el fin de semana hizo la consejera nacional de Morena y exdiputada federal Miroslava Sánchez Galván, quien tuvo algo así como un ataque de sinceridad respecto a la situación real de su partido en Coahuila. Sin duda que su postura contrasta con los "otros datos" que manejan otros actores de la 4T que se han dejado llevar por el canto de las sirenas. Doña Miroslava fue muy directa al detallar las fallas de Morena como lo que considera una profunda debilidad institucional, falta de padrón confiable de afiliados, un proceso de selección de candidaturas opaco y discrecional, etc. Miroslava andaba brava y de su ronco pecho también salió el fuerte reclamo contra todos los "oportunistas" que llegan a Morena, trepan para apropiarse de los procesos electorales y no les importan ideologías ni principios, pues en su caso siempre ha sido un honor estar con López Obrador. En resumen, aseguró que si hoy fueran las elecciones en la entidad, sencillamente perderían. Las indirectas muy directas desde luego tienen destinatarios, como Diego del Bosque, los expanistas Luis Fernando Salazar, lo que queda de la estrella del bling bling Reyes Flores Hurtado, quien cobra como delegado federal de Bienestar en Coahuila, y muy pronto Jericó Abramo Masso, dicen.

***

Hablando de las estrellas, el que se vio, dicen, no tan bien en su nueva publicación en las inestables redes sociales fue justamente el superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien tras destaparse con el video de "Los Reyes" en forma similar a la película "El Hijo del Pueblo" y dejar ver sus aspiraciones políticas para el 2023, ahora más recientemente le tundieron por la publicación en la que se le ve en una silla alta sentado mientras que un bolero con playera del PRI le lustra sus zapatos. A simple vista y bajo la frase de "el que sabe sabe", nada tendría de malo la publicación, que para muchos es discriminatoria, a no ser porque aseguran que ya encontró la mejor manera de promoverse y con la clara intención en este caso de dejar mal parados a los priistas, eso sí, utilizando para sus fines a un modesto bolero que nada más traía la camiseta porque se la regalaron. Así que el "rey" que tendría que estar apoyando a las clases populares acorde a la política de la 4T estaría algo así como criticando las filias, fobias y hasta el vestido de los que al parecer considera sus súbditos.

***

Los intrigosos subagentes, disfrazados de gel desinfectante, nos reportan de la reunión que este lunes encabezó el inquilino del Palacio Rosa aquí con los alcaldes de La Laguna para explicarles con peras y manzanas a aquellos que se quieren ir por la libre y que dicen no saber en qué están parados en el tema de la seguridad. Con afilado colmillo tras los diferentes hechos violentos que le ha tocado manejar en diferentes regiones, les habló a los ediles de la necesidad de trabajar en coordinación y en conjunto, tal como se ha venido haciendo en la entidad desde antes de que ellos llegaran. El "góber" reiteró a los presidentes su apoyo a través del respaldo de las policías estatales, la utilización de la tecnología con las videocámaras y las acciones de inteligencia. Hasta les prometió mandarles helicópteros estatales que están a disposición del Mando Especial y de la Guardia Nacional. Cada dos semanas presidirá reuniones de evaluación. Este martes repitió la clase con los alcaldes de la región Sureste. Los subagentes están ansiosos por conocer parte de la estrategia secreta (tanto que nadie la conoce todavía) que habrá de implantar el Gobierno de Durango bajo el mando del "Güero" Aispuro. Por cierto, en Durango hay diferentes retenes de al parecer buenos samaritanos, que estarían cuidando ya varias carreteras colindantes con Zacatecas portando para esta labor algunas armas de uso exclusivo de ellos mismos, porque ni el Gobierno las tiene.

***

La chica Bond reportó que en la administración del alcalde de la Perla de La Laguna, Román Alberto Cepeda González, seguirá el cobro de las cuotas "obligatorias" indizadas al Impuesto Predial 2022, una importante fuente de ingresos frescos. Gracias al "Mantenimiento del Centro Histórico", concepto que aparece en el recibo de pago por cantidades que van de los 174 a los 523 pesillos, no cabe duda de que se captarán recursos importantes y bien etiquetados para, ahora sí, desarrollar un buen proyecto que dignifique esta zona de Torreón. Por nada del mundo se podría nublar en la mente de los ciudadanos el oscuro pensamiento de que se vaya a meter este recurso al gasto corriente. Nuestros chismosos subagentes nos informan además que en el concepto "Otros Servicios" don Román está cobrando nada menos que casi 25 pesos para el DIF, otra cantidad igual para apoyo a los bomberos y otra de la misma magnitud para "Señalamientos Viales". Los subagentes brincaron de gusto, alzaban la vista al cielo aplaudiendo y se escucharon Las Alazanas porque gracias a todos estos cobros, que seguramente estarán bien aplicados, habrá señales de alto donde deben estar, impecables rayados de carriles de circulación, se colocarán letreros informativos para regular la velocidad y, en suma, la modernidad se reflejará en la ciudad... Veremos y diremos.