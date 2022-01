Los que terminaron un poco enchilados esta semana no fueron los 'Elotes Parisina', sino algunos funcionarios del Ayuntamiento de Torreón que ahora tendrán que esforzarse el doble para ganarse la simpatía de los ambulantes de la avenida Hidalgo. Fue a través del "Face" que el tradicional negocio informó el martes pasado que el Ayuntamiento les había ordenado abandonar ese espacio, en el que han estado casi los mismos años que tiene de vida el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Las redes sociales se incendiaron, los memes no pararon en días, el apocalipsis zombi podía esperar porque los comerciantes del centro y los aficionados parecían estar preparando antorchas para rodear la presidencia municipal. Nadie esperaba que aquel invento culinario creado por Tlazocihuapilli, la única gobernante mujer en Mesoamérica y de Xochimilco en la época prehispánica, pudiera generar varios siglos después interminables debates y charlas de café; trascendental...

***

Y es que para la Administración municipal de Torreón hay prioridades. Nada de andar exhibiendo a funcionarios que se llenaron los bolsillos en la pasada administración, nada de acelerar el paso para remediar el montón de drenajes y obras inconclusas que quedaron al oriente de la ciudad, nada de sacar a la luz por qué no se ven reflejados los pagos de cientos de contribuyentes que abonaron el Impuesto Predial el año pasado. No. En la mente de los estrategas políticos del edificio más caro de la ciudad retumbaba incesante una idea: Mano dura contra 'Los Elotes Parisina'. Resultó que el puesto de esquites tiene más seguidores que muchos partidos políticos que han venido perdiendo popularidad y arraigo con el pueblo... Quién sabe por qué. Total, que el jefazo de Plazas y Mercados de Torreón, Luis Bretado, a quien al parecer no le gustan los elotes, salió a decir que todo era un malentendido. No obstante, posterior a eso también dijo que habría un retiro temporal de todos los ambulantes de ese sector, pero bajó el tono al decir que es sin intención de afectarles, sino para poner orden. ¿Entonces? Finalmente don Luis anduvo muy ocupado ayer presionando nuevamente a los afamados esquites y haciendo una que otra llamada para evitar que este tema de los elotes, que es al parecer una prioridad para la Administración municipal, siga ventilándose en la opinión pública. ¿Otro malentendido?

***

Luego de que el Gobierno de la 4T publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la regularización de los carros " chocolates" en 10 estados, entre ellos Coahuila, las organizaciones dizque protectoras del patrimonio familiar empezaron a afilarse las uñas para mantener en sus redes a los poseedores de estos vehículos "chuecos", pues si alguien piensa que "enderezarlos" les costará solo 2 mil 500 pesos, como les prometió AMLO, está por demás equivocado. De acuerdo con el decreto, serán agencias aduanales las que deberán hacer los trámites de importación definitiva. Por lo pronto, agencias aduanales ya se alistan para hacer su "agosto". Nomás es cuestión de echarle cuentas, porque aún falta conocer las reglas de operación en Coahuila y Durango, con cientos de miles de vehículos en estas condiciones, que al final generan inseguridad porque nadie sabe quiénes son los dueños. Habrá que ver cómo actúa el profe Guadalupe Barrios, líder de Onappafa, quien hasta hace un mes andaba echándole montones de flores al Gobierno de López Obrador, mismas que se marchitaron ayer cuando calificó el decreto como "una burla" a lo prometido. El profe además, dicen, ya anda evaluando crear su propio partido, aprovechando por supuesto el capital político que representan sus agremiados.

***

Desde la "capirucha" del pan de pulque y el sarape, la chica Bond nos reportó que la designación del exalcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, al frente de la Secretaría de Economía, no significa precisamente que deje un "boquete" para el partido Morena, ya que aprovechó en su momento la coyuntura política. Lo que llama la atención fue el golpe mediático que dio el inquilino del Palacio Rosa, al integrarlo a su gabinete, siendo el exalcalde, una pieza identificada con la 4T y que además dio buenas cuentas en su administración, y de eso refiere el propio Inegi, pues Piedras Negras es hoy una de las ciudades fronterizas más seguras de México. Esto forma parte de la estrategia echada a andar por el "góber" rumbo al 2023 para ir sumando en el camino todos los colores. Seguramente habrá más acomodo de piezas. Y es que si AMLO recluta actualmente a exgobernadores priistas para compensarlos con cargos diplomáticos en el extranjero por haber entregado en charola de plata sus entidades a Morena, aquí no cantan mal las rancheras o, lo que es lo mismo, a darles una cucharada de su propio chocolate.

***

En política como en el beisbol "esto no se acaba hasta que se acaba", y desde la Fiscalía Especializada en Delitos Por Hechos de Corrupción los subagentes, disfrazados de auditores, nos reportan que el fiscal anticorruptelas, don Jesús Flores Mier, ya apunta sus baterías para seguir con los procesos contra por lo menos 10 exalcaldes de diferentes partidos que durante su gestión hicieron infinidad de "travesuras", siendo objeto de cuantiosas observaciones de la Auditoría Superior del Estado, a la cual se pasaron por el arco del triunfo. Los municipios de Torreón, San Pedro, Viesca y Parras de la Fuente son los que lideran este tipo de pendientes y se están fincando responsabilidades que van desde los alcaldes hasta funcionarios municipales de primer nivel. En el feo caso de Torreón, dicen los malquerientes del exalcalde Jorge Zermeño Infante el quebranto al erario anda por el orden de los 500 milloncillos de pesos; faltan muchas cosas que aclarar, como el de por lo menos 10 obras que se dejaron "a medias" y que a toda prisa se repartieron… Perdón, se asignaron porque no hubo licitación pública, ya que estaban a 15 días de que concluyera la administración municipal, en el mes de diciembre.

***

Van 100 y contando. En terrenos del edificio más caro de la ciudad, los subagentes, disfrazados de macetas falsas de los pasillos, ahora sí llenos de ciudadanos que acuden a buscar a los regidores para que los ayuden, nos comentan que de la primera revisión que se hizo a la nómina municipal para detectar a los pilotos de la fuerza aérea, mejor conocidos como " aviadores", ya salieron los primeros 100. Y es que al saber que tenían que recoger su quincena con cheque, mejor ni se asomaron. Estuvieron felizmente viviendo en el acierto 4 años de la pasada administración municipal y, según los frustrados subagentes, que sí tienen que trabajar, fue apenas que salieron los que no cumplían con ninguna función. Falta ahora la segunda parte, que es hacer el estudio de sueldos y funciones, ya que es de todos conocido que la nómina se disparó no solo por la cantidad de empleados, sino por los sueldos que devengaban. A ver qué destino tienen las flamantes 240 "inconsistencias" que encontraron.

***

Aunque hoy inicia en Durango la encuesta madre -que no es lo mismo que la madre de encuesta- para decidir al candidato de la alianza, los priistas que esperan la ratificación de Esteban Villegas como el candidato a la gubernatura ya cerraron filas y han colgado lonas con su imagen en los diferentes institutos y organizaciones afines al PRI, por lo que la cargada ya está alineada. Por la alcaldía de Gómez Palacio irá la exalcaldesa priista doña Leticia Herrera Ale, quien aunque buscaba ser gobernadora y ya había dicho que no quería este tipo de premios de consolación, lo cierto es que ya casi la convencen… Eso sí, con un montón de condiciones que se extienden de Gómez a Lerdo, mismas que no serán del agrado de muchos. Por su parte, el precandidato del PAN a la gubernatura de Durango, Héctor Flores, ya estaría dando coletazos contra el diputado federal priista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, al decir el pasado viernes en su visita a Gómez Palacio que el también exgobernador de Coahuila quiere echar a perder la coalición en Durango por un interés personal. Y es que a don Rubén no le interesa tanto que se gane Durango como que se gane Hidalgo, donde su esposa, doña Carolina Viggiano, secretaria del PRI nacional, quiere ser gobernadora, razón por la que desde la cúpula del tricolor se estaría ya negociando con la 4T una campaña de brazos caídos.