Nuestros subagentes, disfrazados de tazas rojas de café recién compradas —puesto que todavía no se terminan de deshacer de las azules—, notan con preocupación que el alcalde de la Perla de La Laguna, Román Alberto Cepeda, o no se da cuenta o de plano ha sido mal asesorado en cuanto a las responsabilidades en que puede incurrir su Administración si algunos de sus miembros continúan desconociendo los contratos que el Municipio de Torreón tiene signados desde antes de que él tomara del timón de la ciudad, y que por ley continúan vigentes; lo anterior, a propósito de desconcertantes situaciones ocurridas desde el amanecer de su mandato tanto en el Simas como en el Rastro Municipal, pues el nuevo equipo del alcalde simplemente llegó en primer término desconociendo las obligaciones contraídas en la paramunicipal y, en segundo, despojando arteramente a quienes todavía mantenían relación comercial.

Sobreentender que en estas dos dependencias, como seguramente en muchas más que ahora son presididas por don Román, han existido y existen intereses económicos y hasta políticos es cosa obvia, pero no deja de ser lamentable que esto esté sucediendo sin la pulcritud que se exigiría bajo el mando de un presidente municipal que llegó bajo las siglas del PRI, bajo la lupa de una sociedad que le dio su apoyo en las urnas de manera condicionada, por decir lo menos.

***

La bocina inteligente Alexa replicó el anuncio que hizo el gobernador virólogo e infectólogo de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, de que se hará presente en todas las reuniones de los Subcomités Regionales de Salud para que no se tomen decisiones arrebatadas y menos sin su consentimiento; tiene la esperanza de que a los funcionarios del Bienestar en Coahuila les entre un rayo de luz directo a la glándula pineal y puedan percibir la seriedad de la pandémica situación y que de este modo permitan que el Estado “le entre” a la colocación y operación de varios módulos permanentes de vacunación, para atender de lleno a los rezagados y en sí a todos aquellos que no se han vacunado, que son un número importante de personas; lo anterior, porque los avances en la inmunización con esquema completo son poco más del 70 % de la población, o sea, andan por ahí un 30 % en mayor riesgo de pedir las llaves a san Pedro si se llegan a contagiar. A ver si la próxima estrella de rap y hiphop y superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, se aplica en este tema, puesto que son los no vacunados y los que presentan comorbilidades los que están en el hospital o incluso ya pasaron a mejor vida. La decisión está en la cancha de los funcionarios federales, quienes sin duda han sabido aprovechar electoralmente el monopolio de las vacunas en vez de dar celeridad a la aplicación.

***

Y justo en medio del incremento de casos del funesto coronavirus los subagentes, disfrazados de enfermeros sin base, aseguran que la directora de Administración de Servicios de Salud del Estado, Brenda Maritza Guevara Contreras, estaría ya contemplando el despido de más de mil trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud, personal que ha estado frente a la pandemia y motivo por el cual no ha dejado de haber protestas públicas por parte de este sector. Fue mediante un oficio que doña Brenda advirtió además que solo pagarán una quincena retroactiva a quienes firmen contrato, después de hacer una selección indispensable, llámese “recorte”, dicen, por lo cual pidió a los jefes de jurisdicción y a los directores de las diferentes áreas una verificación de personal eventual con fecha límite del pasado martes, listado que será sometido a una validación. Por lo pronto ya no son un secreto las quejas de más de mil trabajadores eventuales que no han recibido su salario de la quincena trabajada, quienes podrían también ser despedidos. Doña Brenda ya había sido denunciada en diciembre pasado por rebajar aguinaldos y liquidar a 200 trabajadores eventuales sin aviso previo ni justificación, dicen sus malquerientes. También fue acusada por un faltante de unos 300 pesos en vales de despensa que no entregó a cada trabajador. Lo que hace la austeridad republicana.

***

Nuestros subagentes, amantes de las inestables redes sociales, nos comentan del discurso cada vez con más encono del todavía diputado federal por el PRI de Coahuila, Jericó Abramo Masso, en lo que parece ser un rompimiento de lanzas contra la “cúpula” de su partido, que jura y perjura se enoja porque él trabaja con denuedo. El becado… Perdón, legislador coahuilense en San Lázaro cuenta con énfasis su historia del esfuerzo que le ha costado transitar en los terrenos de la azarosa vida política, lo que otros no hacen, dice. Su autodestape llama la atención por su tono irónico, comentan los priistas de hueso colorado, puesto, dicen, que no pasará de eso y quienes le conocen hablan también de los berrinches que suele protagonizar principalmente cuando no se le hace caso. Los que le saben a su carácter dicen que no tarda en las próximas semanas en anunciar su renuncia a las filas del partido tricolor, para cobijarse en otros partidos que bien pudieran ser Morena o el mismo Movimiento Ciudadano. A ver si es lo mismo decir que hacer… Advierten los admiradores de Riquelme.

***

Y en Matamoros de los Saguaros el que ya empezó, dicen, con el pie izquierdo es el alcalde, Miguel Ángel “El Charro” Ramírez, pues la chica Bond, que suele comprarse un agua celis en la plaza principal, comenta que el presidente municipal trae firmes intenciones de deshacerse de casi la mitad de los trabajadores sindicalizados sin respetar su antigüedad. Por tal motivo, más de estos 100 trabajadores de la presidencia y de Simas están en el “limbo” todos los días y se presentan en su anterior horario laboral en la presidencia, pero al no darles ninguna indicación aguardan en la plaza por 8 horas en un módulo que ellos mismos colocaron a modo de oficina itinerante con cafetería incluida; lo anterior, para evitar ser acusados de abandono de labores. Comentan que “El Charro” ya estaría amenazándolos con que si hacen más escándalo, no los liquidará, llamando la atención de propios y extraños, puesto que entre el personal sindicalizado hay gente con hasta 35 años de servicio a quienes la gente del alcalde les ofrece menos de 20 mil pesos por su renuncia. Los que sí entraron a trabajar desde el 1 de enero tampoco están contentos, pues dicen que les ha rebajado cuantiosas sumas de sus quincenas, puesto que la intención del munícipe no es rebajar la nómina sino meter más pilotos de la fuerza área.

***

Y en La Laguna de Durango se espera que para la próxima semana esté definido ya quién encabezará la alianza PRI-PANPRD para la siguiente elección a gobernador de Durango, pues si se respeta lo programado, el fin de semana se realizará la encuesta para determinar al candidato de la coalición. Dicen los subagentes, que ya están listos para repartir volantes en cruceros, y muchos más que le apuestan a una chamba en el Gobierno estatal que las cosas están complicadas, pues en el blanquiazul no están de acuerdo en que el Gobierno que dirige el “Güero” Aispuro Torres le vaya a dar el respaldo a quien fuera su rival en la pasada elección, el priista Esteban Villegas, que además no está muy firme que digamos al interior de su partido. Por otra parte, el exsecretario de Gobierno y aspirante de Acción Nacional a la misma gubernatura, Héctor Flores, asegura que están en igualdad de circunstancias para contender contra Morena, de ahí que el partido en el poder debe llevar mano en la designación final. Quizá por lo anterior sea que la cara de don Héctor ya tapiza varias de las principales vialidades de Gómez Palacio en enormes espectaculares. Sin embargo, no hay que olvidar que en la política los caminos están llenos de mentiras y traiciones.