Enfermo del mismo bicho que atacó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al resto del país, el agente 007 buscaba afanosamente las cápsulas de "Mevalén" que se tomaron el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y el senador, con licencia del 'preciso', Gabriel García, durante el evento de Agua Saludable realizado en Gómez Palacio donde se les vió muy juntos, platicadores y temerarios poniendo el ejemplo y sumándose al rechazo del cubrebocas tan promovido de forma consciente e inconsciente por el presidente de la República que en estos momentos recibe, nuevamente, una atención de primera mientras el resto del país recibe la de cuarta… Dijo la conservadora de la ultraderecha aspiracionista Lily Téllez. Los subagentes disfrazados de inyecciones de "Mitro-Salvasealaparte" los persiguieron por toda la Expo Feria para aplicarles la vacuna de refuerzo pero se llevaron gran sorpresa al ingresar en una especie de dimensión desconocida donde la ciencia ficción, la fantasía y el terror se unen para mostrar una Laguna de Durango donde las autoridades viven sin miedo al COVID-19. Las consecuencias no se hicieron esperar y este martes el "Güero" Aispuro dio un resultado positivo a la enfermedad a la que los propios gobiernos han minimizado. Riquelme estaría ya en vías de pedirle al alcalde de Madero, Jonathan Ávalos, la receta del dióxido de cloro en estás horas. Y es que en La Laguna de Durango se han relajado en demasía los protocolos de Salud y más si se trata de eventos multitudinarios de promoción personal de los políticos de aquellos lares que ya padecen de una terrible fiebre electoral que les durará hasta junio de este año cuando se renueven las 39 Presidencias y sindicaturas así como 327 regidurías y por supuesto la Gubernatura. Por cierto, que los subagentes disfrazados de personal de salud sin base esperan que con la gripe que le dio al presidente López Obrador se renueve la esperanza de que ahora sí deje de hacerle "fuchi" al uso del cubrebocas de manera permanente, y como soñar no cuesta nada, modifique su plan de vacunación nacional que ha desarrollado, digamos a cuentagotas liberando así como la cantidad de vacunas suficientes para dar celeridad a la aplicación de los refuerzos, la inmunización de los grupos vulnerables y de menores como en el primer mundo y aquí, sí cabría esperar seguir el ejemplo de Dinamarca, digamos. Ante la llamada cuarta ola y la contagiosa variante Ómicron, el personal de salud de Coahuila y Durango se pregunta si ambos gobiernos de verdad seguirán manteniendo la farsa de que existen solo 3 casos en la primera entidad y 7 en la segunda de la contagiosa variante cuando se sabe en el gremio que son cientos y cientos de casos ya... Que no los detecten porque no se hacen pruebas es otra cosa. Por cierto que en Coahuila nada detendrá las clases presenciales en unos días.

***

Sin miedo al éxito -ni al malvado bicho- la única diputada local del PRI que ganó en La Laguna de Durango y por Lerdo, Susy Torrecillas, aparece en todos sus videos promocionados en las chismosas redes sociales abrazando a todo el mundo por iniciativa propia en eventos donde claramente las personas no usan cubrebocas ni se respeta en lo más mínimo la sana distancia, de lo cual hay evidencia prácticamente desde su candidatura el año pasado. Otro que tampoco sigue los protocolos sanitarios básicos es el diputado federal morenista del Distrito 02, Omar Castañeda, quien recién organizó un gran evento en un espacio cerrado y repleto de gente para dar a conocer su licencia definitiva a este cargo donde duró apenas 4 meses y así también anunciar -como si fuera sorpresa- que buscará la Presidencia de Gómez Palacio, decisión que transmitió también a través de sus redes sociales donde sus correligionarios coreaban a gritos "Presidente" en lo que parece ser una especie de visión extrasensorial del futuro... Más con la popularidad de López Obrador en Durango y con la alta votación que presumió el diputado, misma que lo colocan entre los más sufragados del país. ¿Y las iniciativas?, ¿Y el presupuesto para Durango? Lo bueno es que se queda en su lugar René Galindo, exdirector del Sideapa, quien cuando, hace años, don Omar no hacía nada, don René le ayudaba.

***

También en aquellos lares la que dio de qué hablar esta semana es la regidora, Estrella Morón, quien era la única integrante del PRI en la Comisión de Hacienda de Gómez Palacio y también integrante de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones de la alcaldesa morenista y aspiracionista a la gubernatura (con licencia) Marina Vitela. Resulta que la que se decía íntima amiga de doña Rocío Rebollo, secretaria estatal del PRI en Durango, y quien a través del partido tricolor, ése lleno de "caciques" que le procuraron siempre un lugar en la nómina municipal desde hace más de 15 años decidió renunciar al PRI y volverse regidora "independiente", según dijo, para ser congruente con su acciones. Ante ello los priístas de inmediato pusieron el grito en el cielo diciendo que congruente hubiera sido que renunciara antes de ser regidora por este partido y no a unos meses de que concluya la actual administración donde nunca fue oposición. Por cierto, no se extrañen si Estrella ocupa un cargo en la próxima administración estatal... O municipal donde también hizo muy buenos amigos en la pasada contienda electoral donde estuvieron de a peso las traiciones en su partido.

***

Nuestros subagentes disfrazados de influenciadores, que se la pasan revisando las inestables redes sociales, nos comentan del caso del legislador coahuilense, Jericó Abramo Masso, que por estos días y en la cúspide de su paroxismo presumió el triunfo de su campaña con más de 91 mil votos y sin alianzas con otros partidos. Él jura y perjura que es como las aves que cruzan el pantano y no se manchan, una luz en la oscuridad, un líder natural seguido por las masas quien llegado el momento y porque el pueblo lo pide tomará decisiones equilibradas... Aunque no le gusten al tricolor. De todos es conocido que hace caso a las extrañas voces que le hablan al oído dejando así ver sus aspiraciones, asegurando que se llevará consigo a quienes votaron por él y prometieron seguirle aún fuera del partido. El becado... Perdón, el diputado, se promueve, según el humor que le invada ese día y dicen sus malquerientes que le apuesta a la temible división. En las mesas de café de la "capirucha" del esmog donde pasa contaminadas mañanas y atardeceres cuenta sus sueños a todo el lo quiera escuchar pero en la entidad, dicen, se la pasa como moyote picando al "Delfín" del gobernador Miguel Riquelme, don Manolo Jiménez. Los intrigosos subagentes se preguntan si don Jericó aguantaría los cocolazos de una contienda interna o seguirá escondido en sus "en vivo" donde presenta sus iniciativas y gestiones recursos, que hasta ahora no han llegado a la entidad.

***

La Chica Bond reportó que el video del polémico delegado federal de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, al parecer no ha pegado como se esperaba y ya hizo enojar a un reconocido medio de comunicación de la radio por reproducir material sin consentimiento de la empresa. El video, que dura casi 3 minutos, se llama "Los Reyes", lo que de inicio resulta contradictorio de parte de quien dice en la canción ser la voz del pueblo y de las confianzas de "AMLO" que difícilmente defendería una monarquía expresa por lo menos. La pieza está realizada en una especie de rap donde el expanista promueve sus aspiraciones políticas y pretende conmover por las tomas realizadas en varias partes de la capital del Estado donde lo hacen aparecer con la imagen de niño humilde, de origen campesino de las colonias sin agua. "Vamos por Coahuila sin hacer menos a nadie", es su mensaje. El melodrama de "María Mercedes", corto queda a don Reyes Flores así que si alguien se lo encuentra por ahí grabando otro video, en vez de reclamarle por la desorganización en las jornadas de vacunación podría mejor pedirle un autógrafo en esta nueva faceta de cantante por la que atraviesa.

***

Otra ola que no es precisamente la de los contagios por el funesto Coronavirus es "La Ola", una nueva versión de la "Marea Roja", aquellas brigadas de limpieza que operaron cuando el hoy Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, fue alcalde de Torreón, mismas que fueron desaparecidas de un plumazo por el exalcalde panista Jorge Zermeño. Pues resulta que la revivieron como iniciativa de don Miguel y con la presumida coordinación con el municipio y con el resto de los alcaldes en la entidad, para mejorar la imagen urbana. Estas brigadas de limpieza inicialmente con 200 integrantes y apoyados con vistosos uniformes rojos, palas, bolsas, escobas y 14 vehículos nuevos, son los que desde el lunes salieron a la calle a barrer desde vialidades y paseos públicos para recoger el basurero que se dejó en la ciudad. Por cierto, ya andan investigando en qué casa u oficina fueron a parar los 10 botes metálicos ornamentales de basura que fueron "retirados" de la Plaza de Armas hace más de un año. Los subagentes apuntan a que junto con otras cosillas de valor, fueron a parar a las bodegas que al norte de la ciudad construyó un conocido exfuncionario. Ya veremos y diremos de otros faltantes.

***

Los subagentes disfrazados de fotocopiadora arrumbada comentan que uno de los "patitos feos" del gobierno fuerte de Coahuila, entre otros, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, donde se carece de todo y de lo más básico. La carencia va desde papel para copias hasta sillas, pues las personas que acuden; abogados, trabajadores y representantes de empresas a razón de algún litigio que enfrentan, deben permanecer de pie durante todo el tiempo que se tarde su asunto...Y es bastante. La falta de mobiliario es tal que un abogado, de plano, lleva su banquito para sentarse y tan crítica está la situación en esas oficinas que las mismas personas que acuden buscando el servicio tienen que sacar por fuera sus propias copias porque ahí están muy limitados. Lo anterior es solo una muestra más de qué tan mal están las cosas en casi todas las dependencias del Gobierno donde las necesidades de este tipo apremian. Habrá que tener paciencia, dicen los también subagentes disfrazados de secretario escribiente que resignados esperan a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparezcan y formen parte del Gobierno Federal... Cómo si en las dependencias federales no faltara nada ¿verdad IMSS?