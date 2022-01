Aunque nuestro sistema de salud está en vías de ser como el de Suecia, Canadá o los países nórdicos, según prometió hace tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que la representación administrativa del IMSS no cuenta al día de hoy con un sistema efectivo para agilizar el trámite que mes con mes deben atender aquellas personas inscritas en el programa Modalidad 40. Para los "chavorucos" que no tienen idea de qué se trata no es más que la oportunidad que brinda el Seguro para ayudar a que el trabajador pueda cotizar sin la necesidad de que el patrón funja como intermediario y que de este modo el interesado pueda determinar el monto de las aportaciones voluntarias para alcanzar el número de cotizaciones mínimas para el retiro con el objetivo de obtener una pensión digna. Algunos de nuestros subagentes de medio uso que ya andan muy volados tramitando su credencial del Insen reportan que se ha caído tantas veces y tan seguido el sistema en la subdelegación administrativa del Seguro del bulevar Independencia en Torreón, que muchos se preguntan si no será el secretario de Energía, Manuel Bartlett, quien fue señalado como responsable del fraude electoral del 1988 el que lo maneja…

Y con las consecuentes molestias fue que el pasado miércoles a las 10.30 de la mañana, más de 20 personas esperaban su turno en la ventanilla de Seguros Especiales y sorpresivamente se les informó que para no perder la costumbre se había caído el sistema y que, tan atentos siempre los del IMSS, no sabían cuándo regresaría, por lo que podría ocurrir el anhelado regreso en media hora o hasta un día pero no fue hasta el viernes cuando se restableció el servicio. Como siempre la gente pagó la falla, pues hubo interminables filas, primero para acceder a las instalaciones, después para acceder a la ventanilla de Seguros Especiales y finalmente largas filas para pagar en la institución bancaria. Ninguna de esas personas pudo sentirse todavía en Estocolmo.

***

La trasnochada izquierda de La Laguna, que cada noche prende su veladora para alumbrar el retrato del presidente López Obrador que tienen en su mesita de noche, mostró gran preocupación por el grupo de representación de Morena en el cabildo de Torreón, pues así como pintan las cosas podría terminar habiendo más oposición dentro del mismo PRI que con los dizque defensores de la 4T. Empezando por la XIV regidora, Zazil Pacheco, a quien su esposo y representante del CEN de Morena en Coahuila, Tanech Sánchez Ángeles, en la pasada contienda acomodó en la planilla dejando fuera a más de un "moreno" de los que sudó la gota gorda. Zazil no hace mucho fungía como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Cuautitlán, Estado de México y no está acostumbrada a las rebatingas de los temas del Cabildo. Los subagentes disfrazados de panistas resentidos dicen que el XV regidor, Cristian López, muy "cuate" del por siempre suspirante a la Gubernatura de Coahuila, el panista Guillermo Anaya y con las juventudes del blanquiazul, se portó muy blandito en el primer encontronazo con esta administración aceptando una respuesta por escrito por parte de Kena Yáñez, directora de Desarrollo Económico, cuestionada por señalamientos de corrupción en 2007, y quien casi le manda un chupón con miel junto con el escrito. De las mismas, andan el XII regidor, Javier Goméz y la XI regidora Mónica Segura, quienes apenas hace un año eran panistas. ¿Los pronósticos del este agente 007 para la propuesta de quitar la ciclovía? Pasará sin problema… Igualito harán con los estados financieros.

***

Desde la "Capirucha" del pan de pulque y el sarape, los subagentes preocupados porque la ciudad capital y la provincia torreonense, así como la capital del acero, Monclova, lideran las cifras de nuevos contagios por el funesto COVID-19 nos reportan que la decisión del inquilino del Palacio Rosa, el gobernador Miguel Riquelme, sigue firme en que por ningún motivo habrá reversa en las actividades económicas reactivadas. Lo anterior luego de prolongadas reuniones con virólogos, epidemiólogos y preocupólogos quienes acordaron reforzar los protocolos sanitarios en cada región, algo así como que cada quien se rasque con sus propias uñas al fin y al cabo ya saben qué hacer para prevenir el resistente bicho. En muestra de la confianza que se tiene, el jueves en Saltillo el mandatario estatal se puso también sus escapularios y festejó el día de la enfermera y el enfermero para luego por la tarde-noche festejar en la Plaza Mayor de esta ciudad, la partida y muy repartida Rosca de Reyes, ciertamente, respetando algunos controles sanitarios. Lo que sí, es que de aprobarse por parte de los subcomités regionales de Salud la semana entrante, la propuesta que impulsa la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Bernal Gómez para que los que asistan a lugares cerrados como restaurantes, teatros, cines, bares y hasta centros comerciales, presenten su certificado de vacunación, Coahuila sería la primera entidad en aplicar este tipo de medidas y que ya se observan en el vecino país.

***

Nuestros chismosos subagentes disfrazados de la moderna bocina "Alexa" en el Centro de Convenciones, nos reportan que de los puestos que están pendientes de designarse en la administración del "mini bien peinado", alcalde Román Alberto Cepeda González, el que parece ser uno de los más peleados es el de Relaciones Públicas que al parecer le urgen a Don Román. La oficina del Centro de Vanidades y Lucimiento Personal es añorada ya por varias personas y muy incómoda situación vivió el estrenado edil el pasado lunes en la tarde cuando como moscas a la leche llegaron a la ceremonia de nombramientos. Dicen los que estuvieron que en el evento apareció en escena doña Sory Mexen quien iba derechita al puesto, pero no contaba con la embestida de Karla Galindo Garza, hija de la encargada de Relaciones Públicas del Estado, Silvia Garza Villarreal, quien afanosamente le busca acomodo. Pataleta de por medio, Karla aludió a sus meses de colaboración con el edil. El reclamo escaló hasta Don Román que, desconcertado, hizo malabares para apaciguar al nido de víboras… Perdón a las féminas, pero no pudo confirmar quién se quedará con el puesto. Mientras tanto mamá Silvia tiene varios días despachando en el edificio más caro de la ciudad. ¿Qué no trabaja en el Estado?

***

Andando por aquellos lares, quien tuvo su primera reunión de Gabinete en la semana que termina fue el "Gober" Miguel Riquelme. Los presentes repasaron acciones, obras y programas relacionados con la seguridad, así como los programas sociales con los que se reforzará la presencia estatal en los municipios a los que prometió ayudar tanto a alcaldes y alcaldesas a dar buenas cuentas, pues dinero no hay. Dicen los que le saben al entramado político y en este caso a los mensajes celestiales, que nada más hay que ver el orden en que aparecen algunos de sus funcionarios, según las fotos que aparecieron en las inestables redes sociales, para dar lecturas pues aparece al centro, a su derecha el secretario de gobierno, Fernando De las Fuentes y al lado izquierdo el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez. Junto a éste, el lagunero Xavier Herrera Arroyo, nada menos que el señor de los dineros, perdón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas. Los subagentes vieron al "Chico Maravilla" también en el evento de la Rosca de Reyes en la Plaza Mayor, por lo que apuestan a que se le verá muy pero muy frecuentemente haciendo campaña en La Laguna.

***

Aunque ya se esperaba que para estas fechas comenzaran a aflorar las traiciones en el PRI Nacional y justo este año en que se pelearán 6 gubernaturas estatales, el "entreguismo" se muestra tal cual y empezaron a construirlo desde el año pasado, tanto el dirigente nacional de lo que queda del PRI "Alito" Moreno que más terso y sumiso no puede ser con López Obrador y el exgobernador de Coahuila y coordinador de la bancada de diputados federales, Rubén Moreira Valdez. El primero se la ha pasado negociando que la UIF y la FGR volteen la cara ante la cantidad de valiosas propiedades que tiene en Campeche y el coahuilense abonando a que se olviden de las "empresas fantasma" y otras " travesuras" cometidas en su mandato, trabajan en mancuerna para apuntalar que una de esas candidaturas quede en manos de la hidalguense, Carolina Viggiano Austria, quien no la tiene fácil con el esposo de Victoria Ruffo, el gobernador de esa entidad Omar Fayad, quien tiene a su propio favorito y ya hay una directriz de que quien esté en nómina no deberá mover un dedo a favor de Doña Carolina con quien ya se ha dado tremendos enganches. Cuestión de muy poco tiempo, ya en febrero cuando se sepa cómo acomodaron los dados mientras tanto en la capital de los Alacranes el que ya amaneció enfermo ayer fue Arturo Yáñez, el dirigente estatal del tricolor en Durango, quien ha estado muy presionado estos días. Ahí les encargan la salud de Doña Rocío Rebollo, secretaria general del mismo partido en la entidad y quien se cuida muchísimo de contraer la engorrosa enfermedad.

***

Y en la Ciudad Jardín de Lerdo, Durango, el que andaba muy pero muy contento porque le fue muy bien con la aprobación ciudadana de la encuesta Mitofsky fue nada menos que el alcalde, Homero Martínez. La buena noticia para el edil es que con un 49 % de aprobación, sacó el porcentaje más alto de todo el estado, por encima de la alcaldesa aspiracionista con licencia, Marina Vitela, a quien al parecer no le ha ido bien en encuestas recientes, y del alcalde Jorge Salum de la capital. La no tan buena noticia para Don Homero es que la exalcaldesa de San Pedro, Coahuila, Patricia Grado Falcón, obtuvo el 58.5% de aprobación y el morenista Jonathan Ávalos, dos veces ya con ésta alcalde, de Francisco I. Madero, aparece con una aprobación de 65.9 % mientras que (hágame el reverendo favor) el exalcalde de Matamoros, Horacio Piña, apareció con una aprobación de 57.2 %. Lo cierto es que nada pudo amargar la felicidad de Don Homero quien ya se ve otros tres años en la misma silla y busca la reelección. Por este motivo ya hizo uno de los primeros cambios de su gabinete y puso a su coordinador, Gerardo Lara, como secretario del Ayuntamiento, el mismo del escándalo de tráfico de influencias en contra de una viuda de avanzada edad por todos conocida en La Laguna de Durango y al cual se le saben muchas tranzas. Ni hablar, en tierra de ciegos el tuerto es el rey.