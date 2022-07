Venir a Torreón era un logro para Susana Dosamantes

El mundo del espectáculo ha perdido a otra de sus grandes figuras, Susana Dosamantes.

El cine y la televisión se han quedado sin una de sus grandes estrellas, aunque seguirá brillando donde quiera que se encuentre.

La madre de Paulina Rubio falleció ayer a las 2:00 de la tarde en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Miami Beach. Perdió la guerra contra el cáncer de páncreas que la aquejaba, según confirmó Enrique, hermano de la exTimbiriche, al diario El Universal.

En redes sociales, decenas de usuarios, además de sus colegas y amigos, lamentaron el deceso de la protagonista de películas como Más negro que la noche y El arribo de Conrado Sierra.

(FOTO: ARCHIVO)

Fue en 2017 cuando Dosamantes realizó dos visitas a Torreón para presentar en el Teatro Isauro Martínez en enero y mayo la obra Hijas de su madre, fue en la primera ocasión cuando la artista posó con este diario y es que días antes charló por teléfono acerca de su llegada a La Laguna con el montaje y de lo mucho que le entusiasmaba retornar a estas tierras.

En esa entrevista publicada el 22 de enero del citado año, Susana compartió que para ella era un honor regresar a la Comarca Lagunera.

"Guardo muy buenos recuerdos de la Comarca Lagunera, tengo amigos por allá. Amo a los laguneros porque son muy abiertos y cálidos. Siempre me han apoyado en todo, así que volver con ustedes es un logro para mí", sostuvo.

Esa vez, la nacida en Guadalajara, Jalisco mencionó que se encontraba orgullosa de los logros personales y profesionales que había logrado Paulina Rubio.

(FOTO: ARCHIVO)

"Me siento orgullosa de ella y me encanta que a la gente le agraden sus discos. Paulina es una mujer trabajadora, disciplinada e innovadora". Con el buen humor que la caracterizaba, Susana informó que le gustaban las redes sociales, las cuales aprendió a manejar muy bien y además dijo que odiaba a los "trolls".

"Es lo de hoy y si no las usas estás fuera del mundo. Le sé al 'face', al Twitter, al Instagram; ¿qué tal eh?, para que no digan que la 'ruca' está 'out'", comentó.

La actriz también estaba muy bien informada en torno a la política, tan es así que en esa ocasión dio su opinión sobre la entonces llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y fue clara en decir que México podía salir adelante sin depender del vecino país del norte.

"Podemos hacer nuestras cosas, tenemos litorales y mares, somos un país con gente maravillosa que cree en la familia y se ríe de la muerte.

(FOTO: ARCHIVO)

"Considero que nos vamos a reír de los monstruos amarillos o naranjas, no va a pasar nada, hay que tener fe en nosotros mismos y dar amor al prójimo; créanme que con eso cualquiera nos la persigna", sostuvo.

Se despide de su madre

La cantante, Paulina Rubio, dedicó un emotivo mensaje a su madre, Susana Dosamantes, quien falleció ayer a las 2:00 de la tarde en Miami.

“Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la BELLA Susana Dosamantes, hoy -ayerinicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia”, mencionó “Pau”.

La cantante externó que Susana ha sido, “mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora al universo”.

(FOTO: ARCHIVO)

La intérprete de Lo haré por ti, pidió compresión a la prensa y agradeció a los médicos y enfermeras que vieron por la salud de Susana en estos meses.

“Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel.

“Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos”, redactó. Los miles de fans de Paulina le han mostrado su apoyo incondicional en estos momentos difíciles que atraviesa la artista.