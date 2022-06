Vecinos de colonia Del Valle apoyan a migrantes en Nava

Este miércoles se cumplió una semana, de que vecinos de la colonia Del Valle del municipio de Nava apoyan a la población migrante que camina por la carretera federal 57 hacia la frontera de Coahuila con Estados Unidos; estableciendo un punto de descanso en las inmediaciones de la colonia y a orillas de la citada vialidad.

Teresa Guadalupe Andrade Ibarra, vecina de la citada colonia, relató que iniciaron hace una semana cuando se trasladaron a la exgarita del kilómetro 53 para proporcionales agua y alimento; detalló que en aquella ocasión se fueron de raid, aunque de regreso no porque no los querían levantar, pues los confundían con migrantes y decidieron ya no irse para allá, porque este es el último punto al que llegan.

"Estamos un grupo de pura familia de ocho integrantes apoyando a los migrantes con agua, ropa y comida, ya completamos una semana desde que salieron de Nueva Rosita a las 2 de la mañana; a la 1 de la tarde nos fuimos a esperarlos a la garita con agua y taquitos", indicó Teresa Guadalupe Andrade.

Detalló que se les está regalando agua en el templo, en la Casa de mi Padre, pero aunque vienen con agua, cuando llegan a este punto aquí ya está caliente, y pues allí se les vuelve a proporcionar agua y alimento.

Andrade Ibarra detalló que están prácticamente desde antes de las 6 de la mañana y se retiran hasta las 11 de la noche. Este miércoles, minutos antes de las 6 de la mañana pasó un grupo de 40 migrantes, aunque solo pudo proporcionarles agua.

Explico que con la ayuda de los vecinos de la colonia Del Valle, han ido improvisando un campamento; les proporcionaron dos colchones que se ofrecen para que los migrantes tengan donde descansar e inclusive, con una casa de campaña, improvisaron una regadera.

"Tengo hijos y uno no sabe si el día de mañana vamos a estar nosotros y pues yo sé que Dios me los va a seguir cuidando", respondió con la voz entrecortada al preguntarle por qué estaba ayudando a los migrantes.