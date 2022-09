Ve secretario 'exceso de plazas' en SEED

El nuevo secretario de Educación en el estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón dijo que encontró el servicio educativo estable pero que el área administrativa de la dependencia "está muy devastada" pues tanto en La Laguna como en la capital hay exceso de personal y plazas que no se justifican.

"Y todo esto vino a culminar, como ustedes lo vieron en los medios de comunicación, en la falta de pagos en algunos sectores, de los sistemas propios internos de educación, dinero que se le debía a la UJED, prestaciones que no se le han pagado a nuestros queridos docentes", comentó.

En su visita al municipio de Gómez Palacio, el titular de la SEED expuso ayer que en primera instancia, iniciarán con un programa de reordenamiento administrativo y que tendrán que dar de baja a aquellas personas que indebidamente fueron contratadas durante este último año. "Sin justificación alguna y que no iban prestas a realizar servicios educativos en las aulas, hablo de espacios directivos, espacios administrativos y sobre todo, compensaciones pero muy muy altas que en sus momentos lastimaron al pueblo de Durango y que obviamente las vamos a reducir, las vamos a quitar y todas aquellas personas que se hicieron de una plaza de manera indebida tendrán que ser dados de baja", apuntó.

Adame Calderón indicó que están cuantificando lo anterior e insistió que viene un "reordenamiento administrativo bastante amplio y fuerte".

El secretario indicó que parte del problema también es la infraestructura física educativa, pues si en el anterior gobierno estatal se tuvo dificultades para hacer pagos diversos y se quedaron debiendo prestaciones "mucho menos habría dinero para encargarse de la rehabilitación de escuelas y de mejorar los espacios y todo, lo tengo que decir y lo digo claro, si no ha sido porque los padres de familia se han hecho responsables de las instalaciones de las escuelas, esto ya se hubiera vuelto un caos". Indicó que el cuerpo directivo y la administración tendrán que hacer esfuerzos para ahorrar dinero y poderlo inyectar al mantenimiento de los planteles, capacitación, equipamiento y tecnología educativa. Mencionó que no buscan perseguir a nadie pero que "no seremos cómplices de nada ni de nadie, si encontramos cosas que tengan elementos jurídicos que se puedan sostener, realizaremos lo conducente".