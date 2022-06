Van por renovación de armamento en Torreón

Autoridades municipales de Torreón anunciaron que buscan la adquisición de armamento para robustecer las acciones de seguridad de la Policía Municipal, esto como parte de la estrategia para evitar el aumento de los indicadores delictivos y la presencia del crimen organizado a nivel local.

Lo anterior lo informó ayer martes el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien dijo que buscarán renovar el arsenal disponible en la Policía de Torreón, de forma que las acciones de seguridad puedan ser desempeñadas con regularidad de parte de todos los agentes.

"No es un proceso tardado, nosotros procuraremos acelerarlo, pero la modernización y también el equipamiento (se tienen que hacer)… Estar preparados, estar alertas, estamos capacitándonos de manera permanente, estamos en un adiestramiento permanente, equipándonos y actualizándonos de manera permanente, hemos solicitado nuevo armamento, estamos preparados para lo peor por supuesto, pero esperando lo mejor, siempre estar un paso adelante y haciendo lo correcto".

Cabe recordar que los procesos de renovación de armas y adquisición de parque se realizan mediante la Secretaría de Seguridad Pública del estado y hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que proporciona una identificación precisa de cada una de las piezas que se proporcionan a las entidades y que posteriormente van a dar a las corporaciones municipales de seguridad.

El alcalde de Torreón señaló que la inversión estimada para la renovación del armamento a nivel municipal podría ser por el orden de los 100 millones de pesos, incluiría no solamente rifles de asalto y armas cortas, sino otros equipos como chalecos, parque y otros aditamentos para la acción preventiva.

Respecto a los plazos de entrega de esos materiales, se informó que dependen totalmente de las gestiones que se realicen entre las autoridades de seguridad estatal y la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque en todo caso se buscará poder resolverlo en este mismo año 2022.

"En mi cancha está solicitarlo, darle puntual seguimiento y voy a procurar acelerarlo hasta donde sea posible, no depende de mí, yo espero que incluso sea este año, porque no es un tema de uno o dos meses, regularmente así se tarde, pero procuraré acelerarlo, creo que es algo que no se había modernizado desde hace tiempo, hoy lo estamos haciendo", señaló el alcalde.

