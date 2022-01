Van por nuevas acciones contra ómicron

En los últimos tres días la Secretaria de Salud contabiliza más de 900 casos de COVID-19 en Coahuila y decir de su titular, Roberto Bernal, son los días que más casos se han tenido desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, sostuvo que no ha repercutido en la ocupación hospitalaria. "Estamos en camas COVID-19 entre el 14 y 20 por ciento, entonces tenemos una reserva importante, las defunciones no se han incrementado pero los contagios han sido exponenciales… tenemos muchos. De acuerdo con el reporte del InDRE, la gran mayoría de los casos son ómicron", sostuvo.

Asimismo, indicó que se empezará a trabajar con la sociedad civil de tal forma que las empresas, comercios grandes, así como maquiladoras, ayuden con la toma de pruebas.

"La estrategia de muestreo masivo debe continuar, y ante esta gran oleada es probable que no tengamos la capacidad para muestrear a tantos", expuso.

Añadió que se requiere que lo hagan de forma ordenada, que reporten los positivos y lo sepan hacer correctamente, por lo que se trabajará con ellos en la forma de tomar e interpretar las pruebas correctamente.

No obstante, manifestó que una de las estrategias que se está teniendo para vacunar a los no vacunados es pedir los certificados de vacunación en todos los espacios cerrados.

"No digo que se va a hacer, pero no puedes hacer esa propuesta sin haberles dado la facilidad a la población de vacunarlos, entonces lo que le estamos proponiendo a la Secretaria de Bienestar es que tenga puestos permanentes de vacunación para rezagados, así si no los dejan entrar a un lado, pueden ir a vacunarse... esa es la propuesta", concluyó.