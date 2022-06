Van por expansión de unidades COVID-19 en Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se trabaja en una estrategia de expansión en los Centros de Atención Temporal que se usaron para atender COVID-19 y ahora serán espacios enfocados a despresurizar los servicios en diversos hospitales.

Dichas unidades ahora serán denominadas Camas de Extensión Hospitalaria (CEHo).

En Coahuila recibirán a personas enfermas derivadas de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2, de Saltillo y No. 7, de Monclova.

Estos espacios son idóneos para la atención a pacientes de baja complejidad de Medicina Interna y Cirugía, que requieren terminar alguna estancia hospitalaria por la administración de algún medicamento.

