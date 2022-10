¿Vale la pena comprar el iPhone 14?

No. Comprar un iPhone 14 en su versión básica de entrada no, ya que trae la misma tecnología que el 13, salvo algunos cambios menores, es el mismo procesador, cámara, pantalla y todo.

Donde puede valer la pena es en sus versiones Pro, que aumentaron la velocidad del procesador y, además, aumentaron los megapíxeles de la cámara principal de 12 a 48. Ya en un texto anterior comentaba que los fabricantes de cámaras nos engañan con los megapíxeles, no tiene relevancia sobre todo en sensores pequeños como las cámaras de acción, drones o celulares, ya que, al captar menos luz, no es sino por software e inteligencia artificial en que extienden el tamaño de las imágenes finales, y ahí es donde puede brillar el sistema operativo.

Es cierto que desde hace años hay celulares con más de 50 mpx pero no valen la pena. Una imagen de 8 o 12 mpx puede utilizarse para imprimir un espectacular, como esos que vemos en la calle, ya que importa la distancia a la que los ves, así que no es lo mismo una pantalla de celular, una computadora o algo impreso, con algo que ves a varios metros, se imprimen muchos menos puntos por pulgada.

Sin embargo, podemos asegurar, que el teléfono con una cámara más equilibrada sin duda son los iPhone. Hay desde precios conservadores como 11 mil 499 pesos, con todas las ventajas del ecosistema de Apple y una cámara bastante equilibrada que puede funcionar para hacer transmisiones en vivo y fotografía en general, hasta los que cuestan más de 30 mil pesos, aquellos teléfonos con el sufijo "pro" y "pro-Max".

Hay por supuesto en el mercado otros teléfonos Android con estupendas cámaras, pero estamos hablando de equipos en precio equivalentes a los más caros de Apple y son contados, porque como dije antes, la calidad aparte de las cuestiones físicas (tamaño del sensor y calidad del lente), se ayudan del software, de la inteligencia artificial y aprendizaje colectivo para mejorar las condiciones de luz e imágenes de forma artificial, y que en un mal equipo se nota.

Entonces, no, no vale la pena comprar un iPhone 14 a menos que tengamos un equipo viejo, pero si no tenemos el 11, 12 o 13, no habrá suficientes cambios. Sin embargo, los pro y pro-Max sí que están algo mejor, pero tampoco valdría para cambiarse de un 13, no tiene suficientes cambios que merezcan la pena.

CARRETERAS EN MÉXICO

Por una emergencia salí casi sin mirar en viaje por carretera de Torreón Coahuila a Guaymas, Sonora. Debo decir que en general los caminos están bien (de cuota), aunque son demasiado caros. De paso por Durango, Mazatlán, Culiacán y más o menos hasta Guasave, el camino está bueno.

De Guasave hacia Los Mochis y casi llegando a Navojoa, las rúas están descuidadas, mal pavimentadas y hay que circular con cuidado y en tramo a no más de 80 kph, aparte que casi llegando a Navojoa hay un par de topes que no se ven, no hay señalamiento y viajando de noche pueden ser un peligro.

De Cd. Obregón a Guaymas en general el camino está bien, salvo por un tramo del pueblo Yaqui, en Vícam, donde pasando por el centro parece que agarraron a marrazos el pavimento (hay literalmente pedazos de asfalto sueltos), para pagar una especie de peaje. Parece que después de 12 años, quitaron ese "retén civil", según informó El Imparcial de Sonora, la policía estatal detuvo a 20 personas el miércoles y quitaron todo rastro de ese puesto permanente.

En fin, que ojalá las carreteras estuvieran tan buenas como cobran, porque es una grosería que, siendo tan caras, haya lugares donde parecen abandonadas, en detrimento de quienes por ahí circulan.

