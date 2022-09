Comunicación y consumo digital desenfrenado

Los más jóvenes no lo vivieron y por lo tanto no lo saben, pero antes llamar a una persona fuera de tu región (establecida por el operador telefónico) te costaba adicional al plan contratado. Si te llamaban y estabas fuera de tu región, también. Cada mensaje de texto tenía un costo, más si incluía una imagen o texto enriquecido.

Por ese motivo es que aplicaciones como WhatsApp o iMessage se hicieron tan populares, antes de destronar a Blackberry Messenger, porque son mensajes que no tienen un costo directo y basta tener una conexión a internet para poder comunicarse, en una era que sólo "los viejitos" utilizamos llamadas de voz, en su mayoría los jóvenes prefieren los mensajes de texto, que además de ser gratuitos, dejan de sentirse invadidos por la lata de tener que contestar a alguien por voz.

Todavía existen algunos absurdos al respecto, como el que al viajar a un país y si no tienes un equipo liberado, no puedas utilizar planes de otras compañías locales a precios accesibles y debes conformarte con pagar altísimos costos de roaming de tu operadora telefónica o limitarte a conectar en aquellos lugares que tengan Wifi gratuito.

Con la salida del iPhone 14 y que elimina el SIM físico en EUA y que ahora será virtual, debería impulsar para que todos los fabricantes lo implementen y sea tan sencillo como al llegar a una zona donde el plan no cubra los datos y contratar uno nuevo de forma temporal con alguna operadora que ofrezca el servicio, pero sabemos cómo son y seguramente bloquearán cualquier forma de que sea algo sencillo, para exprimir más a los usuarios.

Y es que la comunicación ha ido cambiando, para aprender algo nuevo había que acceder a una biblioteca, tomar un curso formal o estar de aprendiz de alguien experto en la materia. Hoy ni siquiera se requiere leer para aprender algo nuevo, con aplicaciones como YouTube Shorts y TikTok, es posible aprender cosas nuevas en menos de un minuto. Literal, los videos de estas aplicaciones por defecto son de una duración de máximo 60 segundos, más allá del mucho contenido basura que existe, hay contenido que vale mucho la pena.

Para bien y para mal, la comunicación está cambiando y estamos en una época de consumo digital desenfrenado, donde si algo no nos atrapa en breves segundos pasamos a lo siguiente, haciendo también que los creadores de contenido tengan que hacer malabares para tratar de captar la atención del consumidor, más aún, nos estamos acostumbrando a contenido que no invita a la reflexión o a profundizar en algo o que directamente sea subido de tono o con experimentos y retos estúpidos*, que ponen en peligro a quien los realiza. Consumimos por consumir, sin apenas darnos cuenta, podemos pasar horas pegados a una pantalla sin apenas retener algo ya no digamos educativo, sino siquiera algo interesante.

Oribe Peralta

Nuestro lagunero, orgullo de La Partida Coahuila, fue homenajeado como Santo Inmortal en el TSM hace unos días, Oribe, una persona sencilla en su decir y ser, agradeció a la institución y a la comunidad de La Laguna que tantas veces lo vio jugar en casa. Un orgullo y un ejemplo para el deporte nacional.

*El peligro de los retos virales, El País https://bit.ly/3DRcbcV

