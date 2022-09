Red 5G en México

Desde hace algunos meses tenemos conectividad 5G en México con los dos principales operadores, Telcel y ATT. El primero se desplegó en una veintena de ciudades y el segundo en menos de 10. De inmediato algunos usuarios que estamos metidos en el mundo de la tecnología lo queríamos: ¿y cómo no? La red 5G promete velocidades teóricas de 10 GBps, esto es, hasta 100 veces más que las redes 4G.

El primer impedimento fue por supuesto, que el dispositivo donde queremos tener la red soporte la tecnología nueva. Hasta ahí, hay que decir que los teléfonos más modernos de gama alta traen disponibles los chip necesarios para poder utilizar la nueva red. Hasta ahora, hay pocos dispositivos de gama media que lo tengan (entre 5 y 9 mil pesos) y ninguno de gama básica lo tiene. Luego está el hecho de que las empresas de telefonía no suelen hacer el cambio a petición de tu plan de datos, porque resulta que para disfrutar la nueva red tienes que tener un plan nuevo. Sin embargo hay que saber que en teoría si tu plan ya venció y no tienes adeudo, puedes solicitar el cambio, aunque podrían cobrarte una tarifa si el monto a pagar mes a mes disminuye e incluye equipo.

Si ya tienes un plan y el equipo, entonces estás listo para volar. O esa era la idea, la realidad pura y llana es que no hay una diferencia significativa de usar 4G o 5G en un teléfono porque son limitadas las opciones para usarlo. Además, hay que decir que la velocidad entre ellas no difiere tanto, en pruebas que hemos hecho en algunas ciudades con esta tecnología, no supera los 300 MBps contra los 100 MBps que ya dan las redes 4.5G. Así, se podría acceder de 4 a 6 veces más velocidad, pero en un teléfono es casi imposible distinguir la diferencia debido a que los servicios disponibles aún no tienen tanta velocidad.

Además, hay que saber que la disponibilidad dentro de las ciudades donde hay el servicio, es limitada. Por último, saber que el uso de 5G gasta más la pila del celular por ahora, cuando hay tan pocas antenas que ofrecen el servicio. El beneficio que sí es inmediato, es que los planes que incluyen 5G son bastante más grandes que los normales, es decir, se tienen "más megas" para navegar, por lo menos 3 veces más con un costo similar.

Si, en conclusión, por ahora el uso de 5G es algo decepcionante, a menos que ya tengas el equipo y puedas cambiar de plan (que incluso lo podrías contratar aunque el teléfono no tenga soporte), vale la pena.

Una buena para investigadores y académicos: La administración del presidente estadounidense Biden, a través de su Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, acaba de anunciar una directiva que exigirá a todos los journals académicos que faciliten el acceso libre y gratuito y sin ningún muro de pago, en formatos legibles que permitan el uso reutilización a toda investigación que haya sido financiada total o parcialmente mediante fondos públicos https://bit.ly/3wUKjR0 ¿Sucederá en México algo similar?

