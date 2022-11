Utilizan eslogan 'Bienestar' para defraudar

Con programas falsos de préstamos para financiamientos, gente malintencionada utiliza el eslogan Bienestar para engañar a la población, haciendo creer que se trata del programa de gobierno de tandas para estafarlos, advirtió la coordinadora regional de la federación, Claudia Garza del Toro.

La funcionaria explicó que a través de redes sociales están haciendo publicaciones en las que se anuncian préstamos de 25 mil pesos para financiamientos, con engañosos mensajes en los que señalan que son parte del sistema bienestar, sin pertenecer en realidad a algún programa de gobierno.

Precisó que el esquema lo manejen como si fueran las tandas ofrecidas por el gobierno, pero a los ciudadanos les piden que hagan un depósito para quedar inscritos y los estafan con la cantidad que les piden.

Esto no es real, repetimos una vez mas, los programas del Bientar no cobran por ningún trámite ni que paguen anticipo de nada, indicó. "No ocupamos que la gente nos de algún recursos" dijo Garza del Toro.

Manifestó que el programa tandas del bienestar existe en el país, aunque en Coahuila hace tiempo no es aplicado, hecho que aprovechan personas mal intencionadas para estafar a quienes buscan un financiamiento.