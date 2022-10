Usuarios dicen que Harry Styles le copió a Juan Son en su video Music for a sushi restaurant

El éxito y fama no han salvado a Harry Styles del escándalo, pues no solo ha llamado la atención por su noviazgo con la actriz Olivia Wilde, también por el presunto escupitajo que habría lanzado a Chris Pine durante la premier de la cinta "Don't worry Darling", en Venecia; además de su supuesta relación con uno de sus excompañero de One Direction.

Ahora, lo que lo ha colocado en medio del debate es su nuevo video musical "Music for a sushi restaurant", pues algunos de los usuarios de YouTube que ya lo vieron aseguran que Styles habría "copiado" la idea de un músico mexicano.

En el clip que ya cuenta con más de 3 millones de vistas, aparece el cantante británico representando a una especie de calamar humano que es encontrado en el mar y luego trasladado a un restaurante para ser la atracción principal del lugar.

Esta situación hizo que muchos recordaran el clip del sencillo "Mermaid sashimi", que Juan Son lanzó hace 13 años y en el que una sirena es llevada a un restaurante para convertirla en sushi.

Aunque los conceptos podrían sonar parecidos, la realidad es que las historias distan mucho una de otra, pero esto no fue suficiente para los fans quienes ya han empezado a criticarlo: "No ma… le copió a Mermaid sashimi de Juan Son", "¿Qué clase de Mermaid Sashimi hizo Harry Styles?", "Sólo puedo pensar en el video de Mermaid sashimi de Juan Son", "Harry Styles vio el video de Juan Son, no puedo probarlo pero estoy segura", "Muy Mermaid Sashimi (Juan Son) de su parte Harry Styles", "El video de Harry Styles es otro pedo, en parte me recordó a Mermaid sashimi de Juan Son pero más divertido", "No eres Juan Son y jamás lo serás, deja de copiarle conceptos Harry Styles", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Hasta este jueves, el exvocalista de Porter no se ha pronunciado al respecto de estas comparaciones.