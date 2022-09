Usuarios critican el tráiler del 'live action' de La Sirenita

El estreno del "live action" de La Sirenita ya está cerca y ya no hay duda alguna de quién dará vida a "Ariel", la hija menor del "Rey Tritón"; se tratará de la actriz e intérprete de R&B Halle Bailey, sin embargo, la decisión de Disney de integrar a la intérprete dentro del reparto ha sido señalada de diversas formas, mientras hay quien aplaude su fuerza vocal, hay quienes están inconformes con su presencia, por el hecho de que no sea de tez clara.

Ahora, se publicó un emotivo video donde un grupo de niñas de origen afroamericano reaccionan a su participación en la cinta.

Desde 2019, Rob Marshall, director de la nueva cinta de La Sirenita había dado a conocer que sería Halle Bailey, de 20 años, la actriz que interpretaría a Ariel, pues indicó que su personalidad y talento empataban con el espíritu de la princesa de Disney.

"Después de una amplia búsqueda, fue completamente claro que Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este rol icónico", argumentó el también director de cintas como "Memorias de una Geisha", "Chicago" y "El regreso de Mary Poppins".

Sin embargo, desde que Mashalla hizo estas declaraciones, las redes sociales reflejaron su descontento, sosteniendo que Bailey no sería la actriz adecuada para personificar a Ariel, porque no es pelirroja ni caucásica. La falta de aceptación, por parte de la población, ha sido tal que ha circulado el "hashtag" "#NotMyAriel" (No mi Ariel) para viralizar el descontento por su participación de la cinta.

A lo largo de estos tres años, en que el "live action" de "La Sirenita" ha estado en proceso de producción, el cineasta estadounidense ha defendido su decisión de elegir a Halle para el papel protagónico. También ha sido respaldado por Freeform, un canal que pertenece a Walt Disney Television, al asegurar que la historia de la ninfa marina no solo está adaptada a la cinta animada de 1989 de Disney, sino que también está basada en el cuento del escritor danés Hans Christian Andersen:

"Las princesas danesas pueden ser negras porque la ‘gente’ danesa puede ser negra", indicó.

Pero el canal no es el único que aplaude que Halle Bailey sea "La Sirenita", pues en internet está circulando un video, sustraído de TikTok, donde se ve como un grupo de madres transmite a la pantalla de Televisión el tráiler de la película a sus hijas, de origen afroamericano, las cuales reacciones fascinadas y atónitas cuando se devela la identidad de Ariel; una mujer de tez oscura.

"¡Es negra, mamá!", "Se parece a mí", "Es café como yo", señalan emocionadas. Al final del clip, una de las niñas asegura que ya quiere ver la película.

Luego de ver este video, Halle también reaccionó frente el entusiasmo de este grupo de pequeñas niñas, compartiendo el TikTok en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de un mensaje donde señalaba que toda la semana había estado recibiendo ese video, que la dejó sorprendida, pues significaba el mundo entero para ella.