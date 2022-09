Urge Instituto de psiquiatría en región

A raíz de la pandemia por COVID-19, en La Laguna se incrementó el número de suicidios, así como la ideación suicida, los trastornos por ansiedad, depresión, problemas de insomnio y trastornos de la conducta, entre otros.

Por tal motivo, el médico psiquiatra y coordinador de la Asociación de Psiquiatras de Coahuila, Fernando Sánchez Nájera urgió a la creación de un Instituto Regional de Atención a la Salud Mental. La intención es que se cuente con suficientes recursos humanos y materiales así como con programas de prevención y promoción de la salud mental que ayuden a minimizar los factores de riesgo y que permitan consolidar los factores de protección y que aumentan la resiliencia.

"Lo hemos dicho desde hace años, si no hay salud mental, no hay salud en general y esto lo seguimos acotando. Desafortunadamente los servicios en salud mental continúan muy limitados, insuficientes y esto no contribuye a buenas medidas de prevención al suicidio. Necesitamos un Instituto de la Salud Mental, sí tenemos, en Durango capital hay uno, en Saltillo (Coahuila) hay otro pero necesitamos uno de proyección regional, que esté todos los días de alguna manera generando información, educación para la salud mental, programas de psicoeducación y que se convierta en un centro de apoyo para que la persona cuando tenga algún problema emocional, depresivo, ansioso, etcétera, sepa a dónde acudir, se requiere un centro disponible para toda la Zona Metro ", explicó.

Según el INEGI, la tasa de suicidios en los jóvenes de 15 a 29 años en Coahuila es de 13.1 por cada 100 mil habitantes y 10.8 en Durango. Los fallecimientos por lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte en este segmento de la población, solo por debajo de las agresiones, accidentes y el COVID-19. De enero a julio del presente año, se registraron 22 suicidios en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo mientras que en La Laguna de Coahuila, en lo que va de este 2022, el acumulado es de 28.