Unión de Locatarios recupera sanitarios en Madero

Sobre el conflicto que prevalece con la administración de los sanitarios del Mercado Municipal "Manuel Acuña" de Francisco I. Madero, el tesorero de la Unión de Locatarios, Reyes Martínez Alvarado, explicó que solo los recuperaron, al terminar la vigencia del contrato de arrendamiento que se hizo en el 2014, con Milagros del Carmen Pérez.

Resaltó que dicho contrato concluyó en julio del 2022 y cuando se le entregó la administración de los baños, fue justamente cuando ella fungía como secretaria del Trabajo y Conflictos de la asociación, por lo que dijo, la concesión que dice se le entregó en el 2017, es irregular puesto que los sanitarios ya estaban concesionados a los locatarios y afirmó que no se puede entregar dos veces dicho permiso.

Además, el tesorero afirmó que solicitaron a la Presidencia Municipal el documento que avale que se le otorgó la concesión y se les respondió que no había un acuerdo por parte del Cabildo, por lo tanto no tiene validez.

"Siendo ella parte de la mesa directiva, se le otorgó la administración de los sanitarios, bajo un contrato de arrendamiento, ella tenía con qué y pues aprovechó, pero el contrato se terminó en julio de este año y en la junta de la asamblea se determinó recuperarlos, incluso ella estuvo presente en esa reunión y se le notificó por escrito pero se negó a recibir el oficio, ni siquiera lo leyó y fue cuando nos dijo que se le había entregado la concesión por 30 años y que había pagado mucho dinero y no sabemos cuánto, pero no se puede otorgar una concesión que ya estaba otorgada a los locatarios, a parte, no se hizo en los términos legales que debió haber sido" dijo Reyes Martínez.

"Ahora dice que tiene un amparo pero pues no existe, lo que existe es una demanda hacia los locatarios, hacia la asociación y ella dice que se le engaño pero ella fue parte de la mesa directiva de ese entonces y de antemano sabía que ese contrato se iba a hacer por determinada cantidad de años".

El entrevistado manifestó que la quejosa tomó posesión de un local y construyó otros sanitarios, así como otros que edificó en los alrededores, pero particularmente los del mercado la mesa directiva le dijo que solo tendrían que funcionar unos, ya que así se establecía en los estatutos, sin embargo ella les dijo que trabajaría con los dos por que "tenía con que" y que iría a la Presidencia Municipal para que se le autorizará la apertura de esos sanitarios, los cuales empezaron a funcionar en el 2018.