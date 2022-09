'Una bola de mentirosos', Alfredo Adame niega haber sostenido una relación con una mujer transexual

Fue este martes cuando se dio a conocer que el actor mexicano, Alfredo Adame, había sostenido una relación de “amigos con derechos” con una mujer transexual.

“Aunque nuestra relación comenzó a tornarse más de confianza cuando él me dijo: ‘preséntame más amiguitas’, obvio, refiriéndose a más chicas trans, llegamos a poner fecha, pero él no podía o yo tampoco, pero él sí planeaba una como orgía con más chicas trans, aunque yo no soy muy adepta a estas cosas y siempre le daba largas”, contó Alissa Milan para el portal de TvNotas.

Ante estas declaraciones, este miércoles Alfredo Adame dio a conocer que nada de estas declaraciones eran verdad y que todo era un invento de la revista, sin embargo, aseguró que sí hacía tríos pero no con personas transexuales.

“Es mi palabra contra la de TVNotas, todos son una bola de mentirosos, mitómanos y escandalosos y puras mentiras. Yo no he visto en las grabaciones ni he visto que ella diga “sí, nos acostamos Alfredo Adame y yo, hicimos el amor 20 veces”, comentó para las cámaras de Venga la Alegria.

A pesar de asegurar que todas estas son mentiras, comentó que no iba a demandar a la revista por difamación: “¿De qué sirve?, de nada, te puedes pasar 5 años, Sergio Mayer les ganó, no sé cuantos más, y nada, no pagan”.

El galán de telenovelas comentó que aunque sí ha hecho tríos, no los ha realizado con personas transexuales: “He hecho tríos, claro que sí, los he hecho uno, dos, tres, cuatro y cinco veces, con dos mujeres, pero nunca he hecho un trío con dos transexuales”, sostuvo Alfredo Adame para el programa Venga la Alegría.