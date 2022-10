Un testimonio que no dice nada nuevo

Desconocer los aspectos técnicos en cualquier obra suele en ocasiones generar valoraciones injustas. Esto pasa igual en la arquitectura, el arte, la ciencia o la literatura. El espectador, en la mayoría de los casos, emite un juicio de valor desde el resultado, sin reparar a veces en el contexto o el camino que llevó a la factura que finalmente tiene frente así. Es por eso, que considerar la edición de "El Rey del cash", de Elena Chávez, como una denuncia, no solo es un error, sino una sobredimensión de la obra.

Primero, porque es claro que no se trata de una investigación periodística sustentada en documentos, con pruebas que al menos permitan que el lector, al igual que el autor, dude. Se trata de una obra testimonial que en algunas ocasiones cuando no raya en la ficción, vierte una serie de dichos que no dicen nada nuevo sobre la política mexicana. Si se cambiaran los nombres, las fechas y los partidos, podría ser una descripción de cualquier político mexicano y su forma de operar.

Segundo, porque la autora, que en su relato narra 18 años de prácticas sistemáticas de financiamiento y saqueo al erario, hizo parte, junto a su pareja sentimental César Yánez, del mismo grupo de políticos que ella denuncia. Incluso, la propia autora reconoce que durante años su matrimonio vivió del dinero que funcionarios públicos y empresarios que simpatizaban con el proyecto de López Obrador le entregaban, sin que al parecer le hiciera ningún tipo de ruido en la conciencia, salvo hasta que dejé de pertenecer a ese círculo.

Y tercero, porque el grado de polarización al que hemos llegado, hace que los opositores al régimen traten de utilizar el libro como si se tratara de una investigación en todo el sentido de la palabra. Es decir, tratando de convencer, sin ningún sustento, que los dichos escritos en la edición son ciertos. Incluso la senadora panista Xóchitl Gálvez soltó la ocurrencia de presentar una denuncia formal por las revelaciones del libro, como si no supiera que no constituyen una prueba de nada.

Pero llama la atención que la senadora panista, como han hecho muchos que hoy se rasgan las vestiduras, guardó silencio cuando la periodista Olga Wornat publicó el libro "Felipe el oscuro. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México". Más aún porque Wornat, que, si realizó una verdadera investigación, no solo fue perseguida, sino enfrentó el hostigamiento de funcionarios como García Luna, y su libro estuvo detenido durante meses por presiones de la administración del expresidente Felipe Calderón.

Con datos duros, documentos, un coro de testimonios de primera mano y de nueva cuenta, una clara investigación periodística, el maestro Alvaro Delgado publicó "El Yunque. La ultraderecha en el poder"; una impecable edición en la que muestra la forma violenta en la que un grupo de políticos de Acción Nacional intentó implementar en México el "reino de dios". Otro ejemplo en el que muchos panistas, claro está, y políticos de otro partido que hoy se desviven con la edición de Elena Chávez, no dijeron nada.

La autora de "El rey del cash", quiso centrar su narrativa bajo dos premisas, el temperamento del presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma en la que recolectaba el dinero para su financiamiento. En ambos casos se declara testigo de oídas, lo que escuchó de su esposo César Yánez y sus cercanos, lo que por cierto cayó durante años. Cita otras voces que no quedan claras al no elevar en ningún momento su testimonio al rango de la denuncia, ni como fuentes primarias ni secundarias.

La edición que trata de exhibir de muchas maneras al Canciller de México y aspirante a la presidencia Marcelo Ebrad, se queda en eso, en las meras intenciones, no aporta nada nuevo, no dice nada concreto. Y una prueba de la polarización que ha beneficiado un libro sin mayor peso, es que una verdadera investigación como la escrita por la periodista Icela Lagunas "Línea 12: Crónica de una tragedia anunciada: La corrupción y negligencias que condenaron a quienes solo querían volver a casa", no ha tenido ni el uno por ciento de la atención que ha tenido el libro de Chávez.

La diferencia es que en su investigación Icela Lagunas, si aporta pruebas, datos, documentos, testimonios de como la corrupción quitó la vida de los mexicanos que viajaban en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México el día de la tragedia. Exhibe sin lugar a duda la responsabilidad de Marcelo Ebrad, Miguel Ángel Mancera, Grupo Carso, entre otros; y hasta el momento somos pocos los que hemos reconocido el valor de esta edición de 2021 bajo el sello editorial de Planeta.

No cabe duda de que el efecto de mercadotecnia funcionó, causó revuelo la publicación de la portada anunciando grandes revelaciones. Luego difundir el PDF del libro antes de que saliera la edición, como si editorialmente no importara la venta del libro, sino más bien el ruido político que este pudiera causar. Incluso, que parte de los opositores a la actual administración reconocieran que la edición deja mucho a deber y no aporta nada concreto.

@uyohan