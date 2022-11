Continúa extendiéndose en amplios sectores de la sociedad mexicana, en los medios de comunicación, en la opinión pública, una sensación de peligro, de máxima urgencia. Se advierten múltiples amenazas que se ciernen sobre el país y el mundo. Decenas de millones de personas están preocupadas por el conjunto de crisis que interactúan a escala local y global. Campea el pesimismo. Pero ahí está el ánimo esperanzador de la pasada movilización ciudadana para defender la democracia en México. Como también la última llamada para salvar al planeta, para preservar la vida en la tierra, un clamor que proviene de los participantes y manifestantes en la COP27, la conferencia internacional que tiene lugar a orillas del Mar Rojo, en Egipto, en la que se deben alcanzar compromisos para enfrentar la emergencia climática.

¿Cómo defender un futuro democrático, incluyente, justo y plural con un país tan polarizado y desunido? ¿Cómo asegurar ya, desde México, sin demora ni tardanza, la sustentabilidad planetaria para las siguientes generaciones? Es evidente que no podemos posponer más las acciones que el presente reclama. Irene Vallejo nos lo acaba de recordar: "La vida es vaivén, hay que convivir con sus altibajos: nos fabricamos alas -ilusos-, creemos volar [como Icaro] pero la adversidad nos despeña. Las consignas que escuchamos a diario -decide tu suerte, el éxito depende sólo de ti- intentan embridar el miedo como promesa de poder, pero no somos dueños del futuro, ni capitanes de nuestro destino. Quienes llaman oportunidades a las crisis terminan por acusar a los más desvalidos de su naufragio."

Vivimos una nueva era de mega amenazas, de crisis simultáneas. No sólo son los riesgos de una guerra entre grandes potencias, de un posible conflicto nuclear, de confrontaciones geopolíticas en distintas latitudes, de los peligros de una recesión económica mundial, funesta para los seres humanos más vulnerables, de una mayor desigualdad, sino de un apocalipsis ambiental, si fracasa la impostergable transición energética global, teniendo las grandes empresas petroleras intereses contrarios. Necesitamos actuar a toda prisa para recuperar el tiempo perdido, para considerar a los océanos como entidades vivas y cambiar nuestra relación con ellos, para intentar, en menos de una década, una nueva gobernanza, que frene el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares. Una verdadera marcha hacia las costas para salvar los mares y a nosotros mismos.

Debemos abandonar de manera decidida y rápida los modelos de desarrollo económico y estilos de vida contrarios a las leyes de la naturaleza, a las leyes físicas y biológicas, que regulan el funcionamiento de la tierra y condicionan y limitan la vida humana junto con la de otras especies. Incentivar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías transformadoras, por ejemplo en la vida cotidiana, mediante la instalación masiva de paneles solares, la introducción de celdas fotovoltaicas en las casas y sistemas de recolección y cosecha sistemática de agua de lluvia en las ciudades. Debemos cambiar de manera radical, en el menor tiempo posible, cómo producimos, distribuimos y consumimos energía y alimentos, cómo nos trasportamos y comunicamos.

Posiblemente el punto de inflexión para enfrentar el deterioro de los ecosistemas ya haya pasado. Pudo haber ocurrido en 2020, el año pandémico. Eso pareciera indicarnos la fase terminal del deshielo en el Ártico provocado por el calentamiento global y las inéditas olas de calor en la Antártida. Ambos entrañan un enorme peligro: la liberación súbita de metano el cual se encuentra abajo del hielo, que es tan tóxico o más para la atmosfera terrestre que el carbón y los GEI. Se trata de fenómenos inéditos en tres millones de años, de los que no teníamos registro. Los eventos naturales extremos irán en aumento; no habrá manera de regresar a un equilibrio. Seguirán las inundaciones, las tormentas y huracanes, las sequias y los incendios, porque no habremos cumplido la meta de reducir el 45% de las emisiones para el 2030. Hay evidencias científicas para afirmar que lejos de retardar, va a aumentar la temperatura del planeta por encima de los 2.0 grados. Ello implicará un cambio drástico en las condiciones de la vida en el planeta y enormes presiones para el conjunto de las naciones y regiones del mundo. Habrá muchos más flujos migratorios y costos sociales enormes, potencialmente devastadores para países como Pakistán, Egipto y Honduras, entre otros países asiáticos, africanos y centroamericanos, entre los más vulnerables. 8 mil millones de personas esperan es que haya acuerdos sobre el financiamiento multimillonario para enfrentar las necesidades de mitigación y adaptación climáticas.

Por un instinto de sobrevivencia, por una obligación moral para con las futuras generaciones todos debemos actuar ahora. Urge establecer formas alternativas de conversación, de interacción y colaboración, de actuación directa en entornos cada vez más polarizados, difíciles y excluyentes. Gobiernos, organizaciones civiles y ciudadanos debemos analizar, comprender, decidir y negociar para modificar el curso de acción en escenarios de enorme complejidad, apropiándonos de las aportaciones científicas, con las que contamos, respecto de los desafíos del hombre y la biosfera, las energías limpias y el hidrógeno, la pérdida de la biodiversidad y la agricultura, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, la automatización y el trabajo, las ciencias de los datos y las vertiginosas transformaciones tecnológicas. Sólo si lograremos una drástica reducción individual y colectiva de la huella de carbono podremos detener el incremento en los precios de los alimentos, la deforestación y la acidificación de los océanos.

