Tunden en redes a JBalvin por su presentación en los VMAs 2022

Esta noche se llevaron a cabo los MTV Video Music Awards, una de las premiaciones más esperadas del mundo de la música y los artistas latinos estuvieron presentes en la gala.

Uno de los invitados musicales fue el colombiano JBalvin, quien junto a Ryan Castro presentaron su nueva canción "Nivel de perreo", aunque el reguetonero logró encender los ánimos entre los asistentes al Prudential Center en Newark, de Nueva Jersey, las redes sociales no fueron tan amables con él.

Los usuarios de Twitter se fueron en contra de José, nombre real del cantante, luego de que éste utilizara una enorme animación de una mujer en bikini y moviéndose al ritmo de su sencillo como escenografía, pues aseguraron que con esta acción sólo cosifica a la mujer.

"No entendió nada", "Con ustedes JB presentando a la mujer como objeto", "Pésima presentación", "Vergüenza pura y dura", "Qué grosería, estos dos tipos no piensan en la mujer más que para esto", "J Balvin siempre desperdicia su oportunidad en las presentaciones", "No hay nada más vergonzoso que la presentación de Balvin", "Tanta música latina para mostrar y llevan a JBalvin", "Una abominación la presentación de JBalvin y otro wey en los VMA’s", son sólo algunos de los duros comentarios que pueden leerse.

Recordemos que esta no es la primera vez que Balvin causa controversia por su música, en 2021 fue acusado de racismo y promover la misoginia por el video musical de "Perra", en el que aparecía el colombiano junto a mujeres amarradas con cadenas y caracterizadas como canes.

Hasta el momento el artista no se ha pronunciado al respecto de estos señalamientos.