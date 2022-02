'Tunden' de nuevo a Lerdo por escasez de agua potable

Un aviso del Ayuntamiento de Lerdo desató nuevamente críticas y una serie de quejas de ciudadanos de Lerdo, que llevan mucho esperando que el Ayuntamiento resuelva el problema de la escasez de agua potable en la red pública que aqueja a toda la ciudad, problema que el Municipio ha optado por minimizar en reiteradas ocasiones.

El Ayuntamiento ha negado que exista un problema de la falta de agua potable generalizado e incluso el alcalde, Homero Martínez, ha insistido en varias ocasiones en que él sí tiene agua potable en su casa y que vive en el Centro de Lerdo, razón por la cual considera que son comentarios infundados, o casos aislados o muy particulares.

Este pasado martes 22 de febrero, el Ayuntamiento informó, con el objetivo de que la población pudiera tomar sus previsiones, que en el transcurso de las próximas horas del día estarían realizando trabajos de mantenimiento en el pozo de agua potable ubicado en el vivero Las Auras, por lo que se vería afectada la presión del suministro del vital líquido en 8 colonias: Niños Héroes, Magisterial, La Reina, Laureles, Valle del Sol, Nueva Jerusalén, El Edén y Nueva Rosita durante el tiempo que duraran las maniobras correspondientes.

No informaron cuánto tiempo estiman que tarden dichos trabajos, que no obstante aseguran mejorarán significativamente la presión en las tomas domiciliarias de esas colonias.

El aviso provocó no solo enojo, sino también críticas y hasta comentarios sarcásticos de varios de los ciudadanos que interactúan con las redes sociales del Ayuntamiento de Lerdo, pues llevan meses sin agua y ni el Sapal ni el Municipio resuelven su situación.

"En la zona Centro tenemos varios meses así. Estos últimos tres días no salía nada de agua y ni siquiera en la noche. No es baja presión, no sale ni una gota", posteó ayer un usuario.

"En el Centro cuando sale, es hasta las 11 de la mañana y ya tenemos más de 3 meses así", comentó otro.

"En la zona Centro no tenemos agua. Sale una vez a la semana un chorrito y los demás días no sale nada, en estos momentos no tenemos nada de agua. Y aclaró no es baja presión, es no tener agua", dice otra usuaria.

"En la Colonia 20 de Noviembre tenemos más de 5 meses que solo sale de noche y un hilo de agua", dice otro usuario.

La respuesta del Ayuntamiento, palabras más o palabras menos, en concreto siempre es la misma: "Gracias por escribirnos, te agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros. Revisaremos tu situación".

El problema es que son cientos de comentarios los que apoyan la versión de que falta agua, no solo en el Centro, sino en lo general en todas las colonias, cosa que el Ayuntamiento no admite y por lo tanto tampoco resuelve.

En la colonia Nogales, por ejemplo, llevan mas de dos semanas sin gota de agua, igual que en la colonia 20 de Noviembre por mencionar solo algunas. Incluso los regidores del Cabildo han hecho el comentario en las sesiones ante las quejas ciudadanas.

El Siglo de Torreón desde el año pasado buscó al gerente del Sapal por este y otros temas, pero evitó dar entrevistas pese a la mala calidad de los servicios.

Recursos

El Ayuntamiento de Lerdo nunca integra un informe en la Cuenta Pública anual que presenta al Congreso del Estado, de los estados financieros del Sapal.

* Solo el Consejo Directivo del Sapal, que también preside el alcalde Homero Martínez, conoce esas finanzas. El consejo es integrado solamente por funcionarios y regidores y un empresario local.

* En 2019 y 2020, el Sapal manejó recursos por 155 millones 154 mil 062 pesos.