Escasez de agua persiste en Ciudad Lerdo

Los vecinos de la colonia Nogales, al igual que muchos otros de Lerdo, no tienen agua en la red pública desde el domingo y la situación ya es una crisis.

"Desde el domingo no tengo ni una sola gota de agua. Tenemos ya casi tres años que empezó el problema pero en este caso ya es una crisis. Tengo almacenada agua en una bañera. Las pipas que han mandado traen una manguerita chica y por ejemplo yo tengo el tinaco en el patio", dice una vecina, quien ya no sabe qué mas puede hacer para que el Sapal arregle este problema.

La vecina tiene su domicilio en la calle Mariana León de Chávez #376 poniente, pero son los vecinos de toda la calle, y en general de la colonia, los que presentan el problema, con excepción de los que tienen cisterna y bomba.

"Nosotros lo que sabemos y que nos han dicho es que cortan el agua; si hay agua no sabemos por qué la cortan y no sabemos por qué no tenemos agua", dijo otro vecino de la misma calle. Todos ya han comunicado el problema a las autoridades pero no les resuelven.

Otros vecinos comentan que se levantan a las 4 de la mañana para poder juntar agua en tinas, misma que sale con baja presión.

PREGUNTAN EN CABILDO

La regidora morenista Magdalena Barbosa preguntó al alcalde Homero Martínez, respecto al problema del agua en Lerdo en la pasada sesión de Cabildo. "Le pido una explicación respecto al agua porque no podemos estar en esta pandemia sin el vital líquido", dijo.

LO QUE DICE EL ALCALDE

El alcalde Homero Martínez Cabrera abordó el tema del agua.

"Ahorita les hemos dado únicamente mantenimiento a tres pozos de siete porque son los que han presentado alguna variación y ¿qué tuvimos el fin de semana? Tuvimos dos mega fugas a la altura de San Fernando. Hicimos maniobras, tuvimos que parar los siete pozos que están en esa burbuja porque, bueno, ustedes saben que ahí en esa área todos los siete pozos entran a un mismo tubo y no está sectorizado, así se hicieron y a mí me toca atender la situación que está y ya están los siete pozos funcionando", dijo el alcalde.

Mencionó que al día de ayer ya había agua en la colonia Carmen Carrión "y en el norponiente que ya está llegando. Siempre que hacemos eso nos tardamos fácil tres días o cuatro días en llegar hasta la última vivienda porque se despresuriza en todas las líneas y en eso que les pido que nos den la oportunidad y de que yo soy el más interesado en que se regularice esa situación y espero de veras que esta semana. Me reportan que en el centro de la ciudad ya ha agarrado más presión el agua"

COLONIA JUAN JOSÉ ROJAS

La regidora Esmirna Gutiérrez mencionó que en la colonia Juan José Rojas, de la villa de León Guzmán, que no depende del Sapal, se ha dotado de agua con algunas pipas "pero no es suficiente estamos en plena pandemia y la escuelita del jardín de niños no cuentan con lo más básico respecto a este servicio".

Según los vecinos de dicha colonia no hay dificultad con las fuentes de abastecimiento sino que no se está haciendo el rebombeo a la colonia porque los habitantes de León Guzmán no han hecho los pagos correspondientes a la CFE y bajan las cuchillas. El adeudo supera el millón de pesos, razón por la cual también se cuestionó en la sesión el porqué la Junta Municipal de Gobierno, que es la autoridad auxiliar del Ayuntamiento en esta parte rural, no ha intervenido de alguna manera para evitar que se tengan esos adeudos tan grandes.