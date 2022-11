Tu Segunda Madre, voces y rimas desde el asfalto lagunero

No existe nada que el arte no pueda otorgarles. Amor, pasión y dedicación surcan el espíritu creativo de dos gomezpalatinas que encontraron en la calle esa sonoridad que las acompaña. Moon (Karina de la Torre) y Ganya (Rosario de la Fuente) son las voces que, desde hace seis años, dan vida al proyecto de Tu Segunda Madre, un grupo de rap cuya ideología va más allá del género.

“Realmente, cuando empezamos a hacer rap no dijimos: ‘Vamos a hacer un rap feminista’, jamás. La neta vinimos de un barrio donde hay patriarcado y nunca, nunca fue nuestra real intención hacer un rap feminista; sin embargo, solamente lo dejamos fluir y fue natural. Estamos bien gustozas de eso, de que otras morras nos escuchen y nos hayan tomado en ese lugar”, expresa Ganya de la Fuente.

Tu Segunda Madre comparten su forma de pensar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora este viernes. Para ellas, las mujeres no deben estar apartadas de la comunidad hip hop, no son una etiqueta ni un grito ajeno al resto de artistas, bandas y grupos. Las mujeres en el rap forman parte del todo, no buscan dividir, sino unir.

“Igual ya es momento de tumbarnos el rollo. No estamos aparte del hip hop, lo mencionó por ahí Sarah Disturbio (otra artista local): no somos aparte; somos parte del hip hop, del movimiento y la verdad siempre hemos estado ahí”, añade Ganya.

Amistad y rimas

(VERÓNICA RIVERA)

A Moon y Ganya las instruyeron las veredas de Gómez Palacio y el eco de crecer en un entorno donde el acto creativo solía atribuirse, en mayor parte, a los hombres. Ellas son el vivo ejemplo de que las mujeres siempre han estado presentes en géneros musicales como el rap, la diferencia es que antes no era frecuente que se les brindara reflectores.

Moon se crió en las inmediaciones de la Jabonera La Esperanza. “Tuve que ser un niño”, indica para describir cómo fue aceptada en el barrio de los PHK (Portadores del hip hop), tras percatarse de que la mayoría de mujeres eran rechazadas. “Sentí que así podía entrar al círculo de ese jale del rap, porque cuando conozco el barrio todos escuchaban rap”.

Mientras tanto, a Ganya el hip hop la abordó desde su hogar. Allí escuchaba la música que su hermano mayor reproducía tras la pared que dividía sus habitaciones. “Muchos años sólo lo observé y luego me di cuenta que también podía hacerlo”. Entonces, una revolución arribó a su vida a los 12 años, cuando escuchó el álbum Gancho Perfecto (1999) de la rapera dominicana Arianna Puello, artista que también es la principal influencia de su colega Moon. “Cabo (su hermano) lo tenía por ahí en casete y fue escucharla y decir: ‘¡Una mujer que está rapeando!’. Fue darme la idea de que lo podía hacer y lo intenté”.

Años más adelante, el destino, la calle y el hip hop, hicieron que los caminos de Moon y Ganya se cruzaran en un diálogo de amistad que continúa. Hace unos días, ambas viajaron a Ciudad de México para participar en la décima edición de Feminem, un festival internacional de grafiti y arte urbano donde convivieron con chicas de distintas disciplinas.

“Nos fuimos hasta allá y había muchas morras que pintaban y rapeaban. No sé cuántas morras eran. No había dinero de por medio, ¿sabes cómo? Ellas solitas”, describe Moon.

Nuevo álbum

(VERÓNICA RIVERA)

Tu Segunda Madre es un nombre que, en principio, se empleó para registrar al grupo en el cartel de un evento, pero cuyo significado se ha forjado con el transcurso de los años. Moon infiere que la esencia del grupo apunta a la calle, a esa segunda madre que les propició las lecciones más duras de sus vidas. “Por ahí nos quisimos ir, de que la calle ha sido nuestra segunda madre y es lo que nos representa”, agrega.

Recién el grupo ha publicado su primer álbum: Entrañas. Se trata de un material conceptual que, a través de sus nueve piezas musicales, es nutrido por las profundas letras de sus autoras. Este fue trabajado durante ocho meses por el productor gomezpalatino Dj Conerzión y cuenta con colaboración de otros artistas como Flash y el beatmaker Sick Geek.

“Nosotras teníamos muy claro lo que queríamos. No nos tardamos mucho el nombre de Entrañas, porque definitivamente queríamos hacer temas más sentidos. El rollo del rap trae mucho el tirar un poco de ego, de traer flow, cosas que en otros tracks hemos tratado de explotar y, en este caso, sí dijimos que queríamos escribir sobre temas fuertes. Ahora pasó la pandemia y dentro de ella nos pasaron a todos rollos, procesos internos fuertes. Por ahí, ambas, en ese tiempo, tuvimos la pérdida de nuestros padres y era uno de los temas que no queríamos dejar fuera, porque son tu vivencia”.

En Entrañas, las liricistas hablan de sus padres, de sus hijos, de lo que les ha costado la vida y su incursión en la música rap. Como se mencionó, se construye de procesos personales y de ahí el título que decidieron otorgarle al álbum.