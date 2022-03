Tropicalísimo Apache 'cimbra' el Bosque Venustiano Carranza

El Bosque Venustiano Carranza día a día recibe cientos de laguneros que acuden para ejercitarse, pasear con sus mascotas o subirse a los juegos mecánicos.

Ayer, el bosque se "cimbró" con la inesperada presencia de los integrantes de Tropicalísimo Apache, quienes se reunieron ahí para cantar algunos de sus temas y hablar en exclusiva con El Siglo de Torreón del concierto con el que celebrarán, este sábado en Coliseo Centenario, sus primeros 40 años de trayectoria.

Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Junior, Francisco Santacruz, Eddier Rivas y Javier Leal fueron llegando uno a uno. Se concentraron en la Plaza de El Siglo de Torreón, ubicada a un costado del Museo Regional de La Laguna, dentro del Bosque Venustiano Carranza.

Siendo las 4:30 de la tarde y con los rayos del Sol en su máximo esplendor, los "apaches" abrieron la charla compartiendo la emoción que les da el poder cantar en un recinto como el Coliseo a propósito de sus cuatro décadas de carrera.

"Ya teníamos tres o cuatro años que nos pedían un concierto así los empresarios, pero hasta ahora pudimos llegar a un acuerdo y dijimos que sí. Será este sábado, vamos a cantar bien chido con toda la gente", dijo Arturo Ortiz.

El "Papá de los pollitos" aseguró que ofrecerán varias sorpresas. Con una sonrisa de oreja a oreja, reveló una de ellas.

"En exclusiva les comento que uno de los invitados será Víctor Solís. Él vive fuera, sin embargo, ya le comenté que nosotros le pagamos los viáticos y aceptó gustoso", comentó el cantautor.

Eddier Rivas informó que no se encuentran nerviosos, ya que saben bien que entre ellos y sus paisanos hay una bonita química que volverá a relucir."No hay nervios. Estamos entusiasmados, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Queremos que este concierto quede marcado en la historia de Tropicalísimo Apache", contó el cantante.

El cantautor mencionó que para él ha sido muy reconfortante el saber que la música de Apache ha marcado varias generaciones.

"Desde hace años la gente tenía y tiene al Apache en sus casas, en sus carros y en sus fiestas y aunque muchas veces no logramos llegar a las estaciones de radio, nos hemos vuelto un grupo muy querido y no los decimos nosotros mismos, nos lo han comentado locutores de la Unión Americana", contó.

En ese sentido, Francisco informó que les da mucho gusto que han puesto en alto el nombre de La Laguna a nivel nacional e internacional.

"Es un orgullo para nosotros representar la música que se da en toda la Comarca Lagunera y además eso ha permitido que les abramos camino a otros grupos de la región".

Rivas comentó en la charla, mientas una chica que comía un lonche observaba al grupo en el bosque, que al ingresar a Tropicalísimo Apache su vida dio un giro de 180 grados.

"Me siento como pez en el agua en la agrupación. Apache es una gran familia. Nos queremos mucho, somos como hermanos. Mucha gente me reconoce en las calles y eso es algo que me sorprende, pero estoy consciente que este alcance lo he logrado gracias al grupo".

Al preguntarle a Eddier si Apache tenía competencia respondió que ésta se da con el mismo grupo.

"La única competencia es con nosotros mismos. Queremos seguir poniendo el nombre de la Comarca aún más alto", compartió el cantante.Por otro lado, Arturo Ortiz Junior aceptó que Apache ha sido un referente en cuanto a la cumbia lagunera se refiere.

"Hemos aportado mucha música y mucho regionalismo. Recién, estuvimos en EUA y saludamos a bastantes paisanos y ellos pues se ponen contentos de vernos. Ahora, Apache también suena en sitios como Canadá, España, Colombia y otros países del mundo".

Arturo aprovechó las palabras mencionadas por su hijo, para añadir que él recibe regalías de dichas naciones, algo que evidencia su proyección internacional.

"En decenas de países suena Apache y eso nos llena de orgullo. Ahora, también quiero compartirles que a lo largo de la carrera de Apache hemos recibido 10 discos de oro y uno de platino por altas ventas de nuestros materiales discográficos".

Arturo de igual manera agradeció a la Convención de Promotores Unidos de EUA la distinción que le dieron a él, siendo líder de Apache, hace unas semanas por los triunfos del grupo durante 40 años.

"Nos dieron en Las Vegas, Nevada un reconocimiento por ser uno de los grupos más profesionales y de más trayectoria tanto en México como en Estados Unidos".

Para saber

Todo listo

-Apache se presentará mañana en el Coliseo.

-Cantarán éxitos como Viento y La yerba se movía.

-Arturo Ortiz Junior comentó que Apache no solo suena en México sino también en países como EUA, Colombia, España y Argentina.

-Arturo Ortiz reveló que Apache cuenta con 10 discos de oro y uno de platino por las altas ventas de sus materiales discográficos.