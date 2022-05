Tras ser llamado 'naco', Christian Nodal exhibe que Belinda y su mamá le piden dinero

Vaya situación en la que se vieron involucrados Christian Nodal y la mamá de Belinda después de que el cantante publicara una supuesta conversación en donde su ex prometida le pedía dinero, aparte del dinero que le daba también a sus papás.

Todo comenzó cuando la mamá de la cantante publicó una serie de videos en donde aparecía Beli disfrutando de su nueva vida en Barcelona, y a pesar de que en ese momento no había polémica alguna, las cosas dieron un giro cuando entre los comentarios se podría leer: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Poco después de este comentario, la mamá de Beli le dio like y respondió con varios emojis de manitas aplaudiendo, desencadenando un sin fin de controversia, en donde algunos usuarios respondieron que ella también disfrutaba del dinero de su en ese entonces nuero: “Ah, pero cuando viajaba en su jet privado no era un naco, ¿verdad?”.

(FOTO: ESPECIAL)

Por si las cosas no fueran suficientes, a los pocos días, la mamá de Belinda posteó otra fotografía en su cuenta de Instagram, en donde señaló: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron”.

A pesar de que hasta ese momento Nodal no había dicho nada, las cosas dieron un giro cuando el cantante de 23 años decidió romper el silencio y mediante sus redes sociales posteó unas supuestas conversaciones en donde Belinda le pedía dinero “para arreglarse los dientes”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cantante de Botella tras botella respondió un tuit en donde un usuario decía que tanto Belinda como su mamá confabulaba entre ellas, ante esto Christian colocó como respuesta que por favor ya lo dejaran en paz:

“20 años recogiendo los frutos de su hija, hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando . No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Tras esto, Nodal colocó una captura de conversación en donde Belinda le recriminaba al cantante por “arruinarle la vida”.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar”.

Posteriormente, se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la actriz le escribió:

“Me arrepiento profundamente de todo lo que ha sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera qué es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

(FOTO: ESPECIAL)

Con estos mensajes, el cantante dio a entender que él no solo le daba dinero a Belinda, sino también a sus papás, afirmando que posiblemente su rompimiento sí se debía por que Christian Nodal ya no le dio dinero.

Aunque cabe destacar que tras su rompimiento el mismo cantante había dicho que el dinero nunca fue el motivo: “Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias”, comentó en ese entonces durante una entrevista para Las Estrellas.