Tras polémica, la actriz Livia Brito se compromete en Venecia 

Vaya sorpresa que se llevó Livia Brito cuando su novio, el entrenador Mariano Martínez, le mostró una cajita que contenía el anillo de compromiso, la actriz de telenovelas como "La desalmada" y "Mujer de nadie", le dio el sí a su novio, con el que lleva cuatro años de relación.

Más allá de la historia de amor que hay entre ellos, Livia y Mariano han protagonizado polémicas, como cuando en 2020 la pareja vivió un episodio de violencia contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, o cuando hace unos meses, Martínez fue denunciado por presunto secuestro.

La pareja dejó esto atrás y están viviendo unos días de ensueño en Europa; fue en una gódola en Venecia donde la actriz fue sorprendida y recibió su anillo entre lágrimas y besos.

Livia ha recibido felicitaciones de colegas como Maribel Guardia, Cecilia Galeano, Jacqueline Bracamontes y cientos de fans, quienes le han deseado felicidad en su matrimonio.

Mariano es el entrenador personal de Livia, se conocieron cuando una amiga se lo recomendó para entrenador persona; Brito contó en el programa Pinky Promise, en 2021, que a ella le atrajo desde el primer momento, y le gustó mucho que él no supiera que ella era actriz.

Un polémico amor

La actriz ha salido a la defensa de su ahora prometido en más de una ocasión, primero lo hizo en el asunto del fotógrafo que los acusó de haberlo violentado y robado su equipo de trabajo en Cancún, y hace unos meses, por un problema con un asesor de imagen Enrique Hernández, quien denunció a Mariano Martínez por los cargos de presunto secuestro y robo.

Hernández compartió una serie de videos en sus redes en los que señaló que la pareja de la cubana lo contactó con el pretexto de conocer su trabajo y que pudieran trabajar juntos, posteriormente lo citó en su departamento y aunque en la reunión todo bien, un día después volvió a contactarlo con el pretexto de que había extraviado unos documentos; después le dijo que se le había perdido un dinero.

Finalmente, todo se trató de una mentira, asegura Hernández, pues detalló que fue secuestrado y luego robado por Mariano Martínez y Cipriano Silva, este último lo vigiló mientras Martínez habría ido a su casa con engaños a robarle.

"Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo (a mi casa) y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron", agregó.

El asesor de imagen confesó que tiene miedo de las represalias que Livia o su pareja luego de que interpuso una denuncia formal ante las autoridades.