Tras pleito legal con Johnny Depp, Amber Heard no pagará con dinero de su bolsillo 

Todo parece solucionado entre Johnny Depp y Amber Heard, al menos en el plano legal, pues la actriz no continuará con la apelación por supuestas equivocaciones en la revisión de pruebas que demostraban su inocencia y, en cambio, llegó a un acuerdo con su exesposo, por lo que ya no tendrá que indemnizarlo con 10,3 millones de dólares, como se estipuló en un principio, sino que pagará 1 mdd, mismos que no saldrán de su bolsillo.

Luego de "ver la batalla perdida", Amber Heard decidió llegó a un acuerdo con Johnny Depp, y aunque la actriz reconoce que fue una decisión basada en sus deseos por seguir adelante, descartó todo tipo de conciliación personal con el actor, pues aseguró que ella sigue defendiendo su verdad, luego de protagonizar una batalla mediática y legal en la que, tanto ella como el actor, se acusaron de violencia doméstica.

"No seré amenazada, desanimada o disuadida por lo que sucedió de decir la verdad. Nadie puede ni nadie me quitará eso. Mi voz seguirá siendo para siempre el activo más valioso que tengo", escribió en un comunicado.

(FOTO: ARCHIVO)

La mañana de este lunes, "TMZ" informó que la expareja llegó a un acuerdo, pues luego de que Depp ganara la demanda por difamación en contra de Heard, por 10,3 mdd, la actriz y sus representantes legales argumentaron que no contaba con el poder adquisitivo suficiente para solventar dicho reparo de los daños morales de su exmarido. Fue, a partir de ahí que, en los últimos meses, Heard buscó apelar dicha resolución que la desfavorecía, sin embargo, ya llegó a un acuerdo con el equipo legal del actor.

De acuerdo con lo difundido por el medio internacional, Heard no tendrá que pagar los 10, 3 mdd estipulados por la corte, sino sólo 1 mdd, los cuales no provendrán de la cuenta de la actriz, sino de su compañía de seguros.

Otro de los pormenores que forman parte de este trascendido, tiene que ver con la actividad en la que Depp invertirá el dinero, pues desde que comenzó el enfrentamiento legal, los representantes legales del actor; Camille Vasquez y Benjamin Chew, aseguraron que la demanda de difamación interpuesta por Johnny no era una cuestión de dinero sino de justicia. El dinero –aseguran- será donado a organizaciones benéficas.

(FOTO: ARCHIVO)

El actor no se ha pronunciado con respecto a esta resolución, a diferencia de Amber quien, a través del comunicado publicado en sus redes, expresó que esta batalla no sólo la hizo dejar de creer en el sistema legal estadounidense, pues la afectó personal y profesionalmente, destruyendo su vida por todas las difamaciones de las que ha sido víctima, difundidas en redes sociales, generando la más grande humillación que ha atravesado.

A la postre, la actriz aseguró que ahora dedicará tiempo a criar a su hija, Oonagh Paige, y a continuar defendiendo las causas en las que cree.