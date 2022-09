Tras haber estado internado casi medio año, Toño Mauri se contagia de COVID-19 otra vez

El actor Toño Mauri enfrenta de nueva cuenta el COVID-19, así lo informó en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto en la que aparece con la prueba positiva y con cubrebocas.

En 2020, Mauri se sometió a un trasplante de pulmón tras complicaciones por Coronavirus, toda su familia se contagió, pero solo él tuvo que ser hospitalizado y permaneció internado casi medio año en un hospital de Miami.

A dos años de enfrentar esta pesadilla, Mauri vuelve a contagiarse y hace un llamado al público para que no baje la guardia y se siga cuidando, pues dice, él volvió a contagiarse a pesar de tener cuatro dosis de vacunas y sus refuerzos.

Toño aprovechó su mensaje para agradecer los cuidados de su familia, sus médicos y las atenciones de sus amigos.

"¡Otra vez COVID! Por favor no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo. Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho".

Famosos como Yuri, Yordi Rosados, Paul Stanley, Natalia Jimenez y cientos de fans le han enviado mensajes positivos para que se recupere pronto.