Tras arremeter contra el DT de Portugal, tachan de altanera y arrogante a Georgina Rodríguez

El Mundial de Qatar 2022 seguramente quedará para el olvido en la vida de Cristiano Ronaldo, quien además de quedar eliminado del certamen con la Selección de Portugal, dejó de ser jugador del Manchester United y se encuentra en calidad de agente libre. Quienes han estado apoyando desde siempre al futbolista son los miembros de su familia, en especial Georgina Rodríguez.

La modelo argentina naturalizada española, viene de comenzar un año de éxito con su documental- reality de Netflix, "Soy Georgina", a pasar por la dolorosa muerte de uno de sus mellizos recién nacidos en abril. Y ahora cuando Cristiano pasa por una de las etapas más difíciles de su carrera, ha sido su novia quien ha salido a defenderlo en las redes sociales.

A través de las historias de Instagram, la influencer de 28 años ha colgado un mensaje de reproche hacia el técnico de la Selección de Portugal, Fernando Santos, luego de que este no haya puesto como titular a CR7 en el partido que fue decisivo en la eliminación del plantel en el Mundial de Qatar 2022.

Lo cierto es que quien no tomó para nada bien este mensaje, no fue Santos. La que salió al cruce por esta declaración pública fue Paola Saulino, la estrella italiana de la página de contenido para adultos por suscripción OnlyFans. La modelo de 33 años ya ha tenido encontronazos públicos con otras figuras del espectáculo, de la esfera del futbol y de la política.

"Prefiero la humildad de la madre del jugador de Marruecos a la actitud altanera y arrogante de Georgina Rodríguez, que solo tiene que agradecer a Ronaldo no seguir siendo una dependienta", fue lo que expresó la polémica actriz en sus redes sociales. Además, Paola apuntó: "Ahora quiere hablar de futbol comentando las opciones del seleccionador de Portugal, como si supiera de esquemas tácticos y técnicos. Ser la novia de Ronaldo no la convierte en una experta en futbol. Es mejor para ella que siga siendo la ‘novia de’ sin entrar temas en los que no es competente".