Tras acuerdo entre SNTE y SEED, maestros deben reanudar las clases

El secretario de Educación en Durango, José Guillermo Adame Calderón, dijo que fue un buen acuerdo el alcanzado con la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De gira por La Laguna, comentó este martes que el asunto no fue nada sencillo pues por el estado deplorable en las finanzas que dejó la administración estatal anterior, el gobierno de Esteban Villegas estaba imposibilitado de poder cumplir con las prestaciones del incremento salarial y la Rezonificación, entre muchas otras cosas. Solo de esos dos conceptos, indicó que son alrededor de 200 millones de pesos.

"No quiere decir que el conflicto esté arreglado en su totalidad, reconocemos que hay recursos que todavía debemos, a maestros, a diferentes dependencias educativas de gobierno, a particulares, en fin".

El funcionario dijo que parte del acuerdo con la sección 44 fue que este martes se reanudarían las clases por lo que si hoy hubo maestros que no se presentaron a las escuelas, se les descontará el día. En la región Lagunera de Durango son 4 mil trabajadores de la educación y fueron tres días de suspensión de labores docentes en 134 escuelas del sistema estatal que atienden a 24 mil 600 alumnos.

"Nosotros tenemos qué respetar los acuerdos con quien tiene la parte de la relación laboral y es la Sección 44 en este caso. El acuerdo fue el siguiente: los días que se dejaron sin laborar esos no (se van a descontar) porque reconocemos que había un faltante del Gobierno del estado pero el día de hoy no hay pretexto para faltar, si alguien no acudió a trabajar les descontaremos el día", expuso.

Adame Calderón añadió que se hizo un acuerdo ayer con el Sindicato para recuperar los contenidos académicos en los tres días que no se laboró pues "los alumnos son los que más tenemos que cuidar".