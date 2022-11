Después de protestas, estos son los acuerdos entre la sección 44 del SNTE y el Gobierno de Durango

La Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó a la base trabajadora los acuerdos establecidos con el Gobierno de Durango el día de ayer.

Mediante un comunicado, el secretario general, Efrén Estrada Reyes. dijo que el pago del Fortalecimiento a la Compensación Provisional Compactable y de la Compensación Temporal Compactable (RZ) comenzaría ayer y que continuaría este martes 8 de noviembre para todo el personal docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación de la educación básica (PAAE), pertenecientes a la zona económica II.

Mencionó que la Secretaría de Educativa se comprometió también a realizar el pago de la actualización del incremento ponderado (1%, 2% y 3%) al personal que así lo amerite, el día 15 de noviembre (Q. 21) pues es esa fecha el referente para el cálculo del aguinaldo y prestaciones de fin de año.

Se dio a conocer que el pago del Retroactivo del Incremento Ponderado, una vez que se cumpla con la actualización del mismo, atenderá en primera instancia a los trabajadores que tengan menos percepciones, garantizando en el mes de diciembre el pago total para el 100% de la base trabajadora que así lo amerite.

Estrada Reyes les dijo en el comunicado que el Gobierno del Estado les garantizó las prestaciones de fin de año de todo el personal de los diferentes niveles educativos. Se pagarán en tiempo y forma, sostuvo.

En el mismo documento, el líder sindical señaló que derivado de estos acuerdos y por respeto a los alumnos, padres de familia y sociedad en general, las clases se reanudarían este martes en las escuelas y centros de trabajo pertenecientes a la sección 44.

"Reconocemos que la respuesta de la autoridad no satisface nuestra demanda legítima de que los adeudos se paguen en una sola emisión y de manera inmediata, pero ante la grave crisis económica que sufren el Gobierno del Estado, no es posible que satisfagan muestra demanda y siendo una representación sindical responsable, no vamos a propiciar la suspensión del servicio educativo de manera indefinida, pues somos conscientes de las afectaciones a los alumnos y padres de familia".