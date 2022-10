Tránsito en Monclova ejecuta operativo cinturón y revisan polarizado

El departamento de tránsito municipal inició un operativo para utilización del cinturón de seguridad y eliminación del polarizado de las ventanas delanteras de los vehículos automotrices.

Los automovilistas que sean sorprendidos conduciendo sin el cinturón serán multados, y quienes tengan vehículos con los vidrios polarizados se les invita a que retiren éste de las ventanas del conductor y del copiloto.

En la parte posterior no hay problema de que lleven los vidrios oscuros, indicó un oficial del Departamento de Tránsito Municipal que participa en el operativo.

El representante de la autoridad explicó que la mayor parte de los automóviles que salen de fábrica no traen los vidrios polarizados, y los pocos que así salen, no los llevan tan oscuros, por lo que no tienen problema en esto.

El oficial de tránsito dijo desconocer el monto económico de la sanción administrativa correspondiente a la multa por falta de uso del cinturón de seguridad o a la aplicada por traer los vidrios polarizados.