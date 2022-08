Tragedias del Kpop: la triste historia de la muerte de las integrantes de Ladies' Code

Décadas atrás, nadie pensaría que un pequeño país del este de Asia, le daría al mundo un fenómeno musical llamado Kpop, uno de los géneros musicales más populares en la actualidad entre jóvenes de todo el mundo. Agrupaciones como BTS, TWICE, NCT y BLACKPINK se han consolidado entre el gusto del público por sus perfectas coreografías y temas pegadizos. Sin embargo, no todo es mágico, pues el Kpop ha estado marcado por tragedias, como el fatal accidente que acabó con la vida de dos integrantes del grupo femenil, Ladies' Code.

Entre los fans del Kpop, Ladies' Code es un grupo sumamente popular, desafortunadamente, no por su música, sino porque fue un grupo que acaparó la atención de los medios internacionales en el 2014 por un acontecimiento que marcó para siempre a sus integrantes: la muerte.

El grupo fue formado por una pequeña agencia de entretenimiento coreana, conocida como Polaris Entertainment, la cual logró tener entre sus filas a trainees formadas en grandes agencias como Cube y Big Hit, así como una concursante de The Voice.

Las integrantes de Ladies' Code eran: Rise, EunB, Sojung, Ashley y Zuny.

El grupo estaba destino a triunfar, pues tenía entre sus integrantes a mujeres jóvenes dotadas de gran belleza y sobre todo talento.

En 2013, debutaron con el tema Bad Girl, logrando tener gran aceptación entre el público coreano. Durante el resto del año y 2014, el grupo tuvo varios "comeback" y colaboraciones, consolidando su número de fans.

El éxito del grupo las llevó a realizar una gira por todo Corea del Sur, con gran ascenso gracias a sus temas So Wonderful y Kiss Kiss, por mencionar algunos.

Fue el 3 de septiembre del 2014, que a la 1:20 AM en horario de Corea del Sur, Ladies' Code viajaba junto a sus estilistas y uno de sus managers en la carretera de Yeongdong, a la altura de Suwon, cuando regresaban a Seúl tras una exitosa participación en el Open Concert de la KBS en Daegu. Su vida cambió cuando el vehículo en el que viajaban se accidentó, la van donde se trasladaban se estrelló contra un muro de contención.

Como consecuencia, EunB, la más chica del grupo, con 21 años de edad, murió en el lugar del accidente.

La integrante, RiSe, sufrió un traumatismo craneal severo, que la dejó en coma. Fue llevada al Hospital Católico de la Universidad de Andan, en donde fue ingresada al quirófano por más de 11 horas; sin embargo, complicaciones cardio-respiratorias hicieron que los médicos se detuvieran en la operación. Cuatro días después, el 7 de septiembre, la "idol" falleció.

Las otras tres integrantes sufrieron heridas graves, So Jung tuvo que ser intervenida en varias ocasiones debido a traumatismos faciales; aunque lograron salir adelante.

Tras un año de pausa del grupo y un triste funeral de cuerpo presente, las integrantes sobrevivientes regresaron a los escenarios, para sorpresa de todos sus fans, quienes pensaban que la tragedia resultaría en una disolución del grupo.

Finalmente, el 7 de septiembre del 2015, el grupo regreso con tres integrantes presentando el tema I'll Smile, Even if it Hurtse.

Ladies' Code se mantuvo activo hasta el año 2019, cuando lanzaron el tema Set Me Free, el cual supuso el adiós musical del grupo. Actualmente, cada integrante se mantiene activa con sus carreras en solitario, tanto en la actuación como la música.