Torreón, soy toda tuya: María José

María José quiere bastante a los laguneros y éstos también saben idolatrarla; algo que anoche de nueva cuenta salió a relucir.

La bonita relación que hay entre la llamada "Josa" y sus fans de la localidad volvió a hacer eco durante la presentación que ofreció la artista en el Coliseo Centenario.

El 21 de mayo de 2021, la exKabah reactivó los conciertos en la Comarca Lagunera tras casi dos años de nula actividad artística debido a la pandemia de COVID-19; esa vez María José lloró de emoción.

"Ese concierto nunca se me va a olvidar. Yo no dejaba de llorar cuando salí a cantar. Estaba muy contenta por la oportunidad que se nos había dado de volver a dar un show presencial y de sentir a la gente. Pese a que la capacidad era del 50 por ciento, para mí estuvo lleno. El amor de la gente llenó cualquier hueco y es que en Torreón me quieren mucho, así que por eso, regreso", dijo al respecto en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

Las puertas del Coliseo abrieron a las 19:00 horas. Los fans llegaban con una sonrisa de oreja a oreja como el caso de Ernesto Díaz, quien también asistió a la convivencia que tuvo la "Josa" previo al recital.

"Me encanta María José. Estoy muy contento porque voy a poder saludarla y tomarnos una foto", mencionó a El Siglo de Torreón.

Ana Karen López, llevaba una playera de María José. Su cumpleaños fue ayer, así que el show le sirvió para celebrar.

"Nada mejor que festejar con mi ídola esta noche -Ayer-. Ya quiero verla cantar y bailar como solo ella sabe", mencionó.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

Al dar las 9:40 de la noche las luces se apagaron. Los gritos cimbraron el lugar y fue así que María José tuvo una cálida bienvenida por parte del público.

Desde el primer momento que pisó el escenario se adueñó de éste y fue con la canción Las que se ponen bien la falda, con la que dio inicio a la velada musical; lució un atuendo multicolor con motivo del Pride.

Enseguida, la intérprete evocó a Rocío Banquells, Click, Daniela Romo y Jeanette gracias a los temas No soy una muñeca, Duri Duri, Adelante corazón y Frente a frente, respectivamente.

"Buenas noches Torreón. Me gusta tanto, tanto verlos. El día de hoy -ayer- se celebró el Pride en Torreón, por eso me traje mi falda de colores; no pude ir al desfile, pero aquí estoy para ustedes, para la gente que tiene el corazón multicolor.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

"En mayo del año pasado di mi primer show aquí en Torreón en Coliseo, después de tanto encierro por la pandemia y gracias a la valentía de muchos que vinieron, más ciudades empezaron a 'envalentonarse', así que les doy las gracias y por eso les digo: Torreón, soy toda tuya", manifestó la cantante.

Tal y como lo prometió en la charla vía zoom que dio María José a esta casa editora, cantó su reciente sencillo, Me quedo aquí abajo, que vendrá en su siguiente disco de nombre Libertad.

Un gran escenario lleno de luces giratorias, plataformas y múltiples pantallas sorprendieron al público que acudió al espectáculo en una noche en la que también sonaron las rolas Habito de ti, Evidencias y Habla ahora.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

Cuando tocó el turno de Te besé, la exKabah bajó del entarimado para saludar y tomarse selfies con las personas que se hallaban en las primera filas.

María José hizo gala de su talento vocal, pero también de su buen humor y es que contó ciertas anécdotas que divirtieron al público. El romanticismo invadió el recinto con El amor manda, que cantó la artista por video llamada al hijo de una de las asistentes y el desamor salió a flote con Ya no me acuerdo más de ti y Lo que tenías conmigo, rola que surgió de la inspiración del lagunero Bruno Danzza; él estuvo en el concierto.

Muchos laguneros quedaron hoy afónicos, y es que anoche corearon con "La Josa" más y más rolas, entre ellas Un nuevo amor, Él era perfecto, No soy una señora, La ocasión para amarnos y Prefiero ser su amante.