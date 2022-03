'Torreón, siempre me tendrás'; Gloria Trevi se entrega a su público lagunero

En los noventa, la historia de Gloria Trevi y los laguneros comenzó a escribirse; anoche agregaron un capítulo más.

Para Gloria era importante volver a Torreón, ya que siempre ha dicho en entrevistas con El Siglo que esta región la ha apoyado desde sus inicios. De nueva cuenta, ella se entregó a la Comarca gracias al concierto que ofreció en el Coliseo Centenario como parte de su gira Isla divina.

"Siempre que oigo el nombre de Torreón pienso en puras cosas ricas, Torreón es hermoso y sabroso. Yo siento una conexión especial con ustedes; me siento muy bien cada que voy, y es que La Laguna era de los primeros sitios en los que promocionaba mis primeros discos", dijo años atrás a "El Defensor de la Comunidad".

Durante dos horas y media, la cantante sumergió a miles de laguneros en una isla en la que sonaron casi 30 de sus éxitos, tanto del pasado como actuales. Algunos de amor; otros, de desamor.

Por medio de su propuesta musical, respaldada por una producción que desplegó juegos de luces, efectos especiales e inflables relacionados con islas (como palmeras y flamingos), Gloria llevó a sus seguidores locales a una catarsis que los hizo olvidarse de los desafíos cotidianos y sentir una a una las rolas que interpretó.

Las puertas del Coliseo abrieron a las 7:00 de la tarde. Poco a poco los fans llegaban dispuestos a pasar una "atrevida" noche con su ídolo, como Berenice Estrada, seguidora de Gloria desde hace 20 años.

"Este será el concierto número 15 al que asisto de Gloria Trevi, estoy muy emocionada. En abril iré a otro show que dará en el Auditorio Nacional, apenas abrieron la fecha", mencionó a El Siglo de Torreón la oriunda de Gómez Palacio.

Con el recinto lleno, las luces se apagaron a las 21:30 horas. En las pantallas apareció un conteo de tres minutos y al llegar al número cero, los gritos cimbraron el sitio, ¿y cómo no?, si eso significaba la llegada de la cantante al escenario.

¿Qué hago aquí?, tema incluido en su primer disco, del mismo nombre, que vio la luz en 1989, fue la carta de presentación de la Isla divina de Trevi. Para entonarlo descendió en tacones y un vestido de lentejuelas a través de una escalera montada al centro del entarimado.

"Estábamos volando tan alto y yo era la Diosa de la noche, y de repente se me rompieron las alas, se nos rompieron las alas, se nos rompieron los sueños y a muchos se nos rompió el corazón; todo esto sucedió cuando el mundo se detuvo, cuando pasó lo que jamás pensamos que ocurriría y todavía después de una pandemia la humanidad inicia una guerra y aquí estamos, teniendo que hacer de todo lo que nos han lastimado", exclamó Gloria.

Quienes han sufrido por un desamor y le han echado sal a la herida con rolas de la Trevi, de esas cortavenas, recordaron esos fracasos sentimentales con El recuento de los daños, ¿Qué voy a hacer sin él?, No querías lastimarme, Vas a recordarme, Hijoepu*# y Me lloras.

"Torreón, mi raza, qué ganas tenía de estar contigo, pero nos lo habían impedido. Tenemos que saber que no hemos llegado al paraíso, al hogar de mis sueños.

"Estamos en un lugar en el que ya no podemos con la desigualdad y en el que la sociedad ya está hasta su pu... mad... y a cualquier provocación se vuelve salvaje, violenta y loca y los que estamos aquí gritamos que no estamos locos, y es que luego también piensan que nos falta un tornillo", comentó antes de regalar Doctor psiquiatra y luego vino Siempre a mí, tema que dedicó a Torreón.

"Muchos de ustedes me han apoyado en los momentos más difíciles de mi vida y han rezado por mí, es por eso que les dedico Siempre a mí, porque siempre me tendrán. Torreón, siempre me tendrás", expresó la artista emocionando al máximo a la audiencia.

Para sorpresa de sus fans, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz cambió los arreglos de sus canciones y presentó un concepto muy distinto al que trajo con sus giras pasadas, como Diosa de la noche. Cinco músicos, dos coristas y seis bailarines acompañaron a la regiomontana.

Las pérdidas de seres amados y la forma en la que la pandemia de COVID-19 azotó al mundo entero salieron a relucir en un medley que Gloria entregó conformado por Ahora te sorprendes, Demasiado frágiles, El último beso y Timbres postales al cielo.

La cantante y sus bailarines lucieron bastantes cambios de vestuario. Ella utilizó pantalones, blusas, vestidos de todo tipo, cintillos de flores y hasta un traje de baño que le permitió lucir el cuerpazo que tiene.

Antes de entregar Cinco minutos, la artista invitó a sus fans a irse de viaje e incluir en sus maletas ropa, tacones, novios, familia, comida, un bikini y a sus mascotas.

Aunque no estuvieron presentes de manera física, pero sí de forma virtual, María León y Guaynaa se unieron a Trevi para interpretar Mudanza de hormiga y Nos volvimos locos, respectivamente.

De manera sorpresiva, la artista subió a varios de los espectadores al escenario y juntos sacaron la coreografía de Mudanza de hormiga.

"Gloria, te amo", "Gloria, Gloria", "Gloria, eres única" y "Gloria, Torreón te ama" eran algunos de los gritos que se escuchaban en el recinto.

En la avalancha de éxitos de "Glow", no faltaron Con los ojos cerrados, El favor de la soledad, Vestida de azúcar, Ensayando cómo pedirte perdón y Pelo suelto, mismos que fueron coreados de principio a fin por los laguneros.