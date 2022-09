Torreón no es

En los últimos meses, varios famosos han expresado, ya sea directa o indirectamente, que Torreón aparentemente no es "santo de su devoción".

Poncho De Nigris, Chumel Torres, Adrián Marcelo, Kenia Os y "El Capi" han generado polémica en redes sociales, luego de que criticaran de forma negativa a La Laguna de Coahuila.

La intérprete de Todo my Love no habló mal de la Comarca, pero sí dio a conocer en sus redes que tras actuar en la región el 12 de mayo sufrió de acoso por parte de sus fans laguneros.

"Acabo de llegar de mi show y hay más de 100 personas afuera de mi hotel, ese no es el problema, no hay problema que vengan. A veces estoy en mi habitación y los escucho que están cantando; me gusta, estoy aquí, a veces los escucho que están cantando, salgo y los saludo.

"Quiero que se pongan un poquito en mis zapatos y me entiendan de alguna manera. Hay más de 100 personas afuera de mi hotel que literalmente me acaban de mentar la madre porque no me quise tomar fotos con ellos a las casi 02:00 de la mañana. Yo solamente les digo que se pongan un poquito en mi lugar", continuó la joven.

Enseguida, la artista oriunda de Sinaloa mencionó que debido a lo ocurrido dejaría el hotel en donde se hallaba, pues se sentía insegura.

"Mi equipo y yo tendremos que salir de este hotel por la seguridad. Siempre les digo que los quiero y es increíble saludarlos, pero hay límites. Esto pone en riesgo mi seguridad y la de mi equipo", sostuvo.

El conductor, Adrián Marcelo despotricó en contra de Torreón en un video que circula en YouTube.

Adrián asistió al programa La Cotorrisa llamado, Anecdotario 157 Soborné a mis profesores, junto con Iván Fematt, quienes han formado el concepto de comedia Hermanos de leche.

En la emisión, se tocaron diversos temas, uno de ellos, relacionado con las azafatas. Los presentes criticaron ciertas medidas que ellas piden a los viajeros, como bajar las ventanillas al despegar y es entonces donde Adrián expresa que esa petición no le gusta y menos cuando ha dejado Torreón vía aérea.

"Me estoy yendo de Torreón, lo que quiero es dejar de verlo, por qué me haces esto (Adrián a la azafata), ya me quiero ir", pronunció el regiomontano.

En 2018, en las redes circularon imágenes de un semáforo que supuestamente se había derretido en Torreón ante las altas temperaturas. El Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Ayuntamiento negó que eso haya ocurrido, pero Chumel Torres se quedó con la idea de que sí pasó.

"El calor en el norte está inmamab..., pone uno un tuit de que 'hay qué calor' y los norteños luego luego ponen 'Hace mucho más calor aquí, se derritió un semáforo en Torreón', que es lo más cabrón que ha pasado en Torreón en un ching... de tiempo, hasta venden souvernis del semaforito derretidito", dijo.

La primera jornada del futbol mexicano de este torneo, en donde Santos Laguna se enfrentó a Rayados de Monterrey, dejó como resultado que Poncho De Nigris acapara menciones en redes luego de que criticara a Torreón, ya a que los regiomontanos les fue mal en el encuentro.

Poncho pidió que se castigara a la afición de la Comarca luego de que ésta se mofara de que en Monterrey había tremenda escasez de agua.

"El cántico de tenemos agua y ustedes NO! No hay sanción ??? La burla! Coro coco coro coco! Es pregunta", publicó en Twitter y más tarde puso este tuit que provocó bastante molestia ante los laguneros: "Llantos de polvorreon".

Poncho mencionó que lo que dijo era broma: "Es cotorreo, tengo muchos amigos en polvorreon son a toda madre. Aquí es contra la @LigaBBVAMX que son puras ratas corruptas, la liga a todos los jugadores los traen como trata de blancas, hacen con ellos lo que quieran por el negocio. Por el cochino dinero".

En su personaje de "Margarita McKenzie", Carlos "El Capi" Pérez mencionó en 2020 que Torreón es como cualquier ciudad de provincia y además demeritó el trabajo del Club Santos Laguna, con tal de fastidiar a la coahuilense, Cynthia Rodríguez.

Durante una entrevista de "Margarita" de Venga la Alegría con Valery, participante de Exatlón México de la Comarca Lagunera, hablaron sobre Torreón.

"Uy, Torreón, Coahuila, hermoso Torreón, con su... con su sol, su quiosco, tiene un quiosco, ¿verdad?, una nevería por su quiosco, sí toda provincia es igual", dijo "Margarita" al preguntarle su lugar de origen a Valery.

Posteriormente, Cynthia Rodríguez le dijo a "Margarita" en otra emisión de Venga la alegría que prefería usar un short del Santos Laguna, ya que, como es sabido, ella le va al conjunto de La Laguna.

"Arriba el Santos, arriba Coahuila, sí señores", comenta Rodríguez y en eso "Margarita" contesta: "¿Sigue en Primera División el Santos?".

En una charla telefónica con "Mackenzie", aclaró que sí respeta a los albiverdes, sin embargo, dijo que realizó esos comentarios negativos para molestar a Rodríguez.

"Qué tal buenas tardes, soy 'Margarita'. Respeto mucho al Santos Laguna, es una institución que admiro, sin embargo, hago estos comentarios hacia Cynthia como una prueba psicológica para ver qué tanta paciencia tiene esta mujer. Le digo comentarios de La Laguna para ver si explota porque siempre la vemos de buenas".

Varios usuarios de Internet de La Laguna se han tomado a pecho lo dicho por los citados famosos, mientras que otros han mencionado que lo que ellos han expresado no ha sido en serio.

