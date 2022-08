El conductor regio, Adrián Marcelo, despotrica contra Torreón en su visita a La Cotorrisa

El conductor, Adrián Marcelo, despotricó en contra de Torreón en un video que circula en YouTube.

El conductor regiomontano, se ha unido a lista de habitantes de Nuevo León, como Poncho DeNigris, que no ven con buenos ojos a La Laguna de Coahuila.

Adrián fue al programa La Cotorrisa llamado, Anecdotario 157 Soborné a mis profesores, junto con Iván Fematt, quienes han formado el concepto de comedia Hermanos de leche.

Ricardo Pérez y Slobotzky, titulares de La Cotorrisa, charlaron de varios temas con Adrián e Iván.

Los cuatro se mofaron de cómo las azafatas piden que los respaldos de los los aviones estén rectos cuando comienzan los los aterrizajes y de que además solicitan a los viajeros no bajar las ventillas al despegar.

Es en ese momento, Adrián Marcelo dice que él sí quiere bajar las ventanillas porque, por mencionar un ejemplo de su deseo, ya no quiere ver a Torreón.

"Me estoy yendo de Torreón, lo que quiero es dejar de verlo, por qué me haces esto, ya me quiero ir", dijo el regiomontano quien recién anunció que dejará la TV para abrirse camino como standupero.

Ver el momento al minuto 49.