'Torreón es una ciudad muy importante para la República Mexicana', asegura Ulises de la Torre

No hay duda de que el actor y conductor, Ulises de la Torre, sabe reconocer lo bueno.

El hermano de Arath de la Torre forma parte del elenco de la obra, Perfectos desconocidos, que se ha presentado con gran éxito en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México y cuya reciente temporada terminará el 27 de febrero.

En la exitosa obra producida por Morris Gilbert, Torreón sale a relucir en los diálogos de los actores, ya que uno de los personajes menciona que le han ofrecido trabajo en la Comarca Lagunera por lo que analiza dejar la CDMX para radicar en la tierra del Santos Laguna.

Ulises atendió a El Siglo de Torreón en el lobby del hotel y ahí reveló por qué se les ocurrió incluir a esta región en el montaje.

"Torreón es una ciudad muy importante para la República Mexicana. Es una ciudad hermosa y su gente es muy linda. Les mando un abrazo sin camisa a toda la Comarca".

En ese sentido, Ulises compartió que tiene muchos deseos de pisar suelo lagunero de nueva cuenta.

"Si se realiza una gira por el interior de nuestro país, pero claro que me encantaría llevar esta puesta en escena a la Comarca Lagunera", informó.

Bastante contento, el presentador celebró que el teatro haya podido reactivarse luego de que, debido a la pandemia, los telones cayeron y las luces se apagaron durante bastante tiempo.

"Ha sido un gran compromiso y una gran responsabilidad. Se siente ching... que hayamos vuelto. Estoy agradecido con la gente que ha venido a las funciones y con Mejor Teatro y Morris Gilbert por haberme dado la oportunidad de formar parte de este montaje".

En Perfectos desconocidos, Ulises encarna a "Antonio", un hombre que se mete en problemas luego de que en una reunión todos los presentes dejan sus celulares a la vista y salen a relucir varios secretos, ya que tienen que leer los mensajes y escuchar los audios que les llegan.

"Me divertí mucho haciendo este personaje. El director nos dio muchos elementos para construir nuestros personajes y gracias a eso los desarrollamos padrísimos".

Al cuestionarle al entrevistado si haría lo mencionado en la vida real, respondió que no estaba seguro de hacerlo.

"La verdad es que no lo sé. Igual si un día se me atraviesa ese juego, ya sabré qué decisión tomar", manifestó el histrión.

Ulises de la Torre mencionó que se siente agradecido con la vida por todas las oportunidades que le ha brindado.

"Estoy agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me han dado. No he parado de trabajar y eso se agradece".

Por último, Ulises compartió que tiene varios proyectos en puerta.

"Por ahora estoy en Expreso de la Mañana y viene otras, espero que una novelita, ya les estaré avisando por medio de mis redes sociales", dijo el reconocido actor.