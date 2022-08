'Torreón es hermoso', asegura Aleida Núñez tras hablar de su papel en Corazón Guerrero

La actriz y cantante, Aleida Núñez se encuentra satisfecha por los resultados que logró con su personaje de “Selena” en la telenovela Corazón guerrero.

Aunque el melodrama llega a su fin el 9 de septiembre, el papel de Aleida tendrá un singular desenlace hoy viernes, motivo por el que ella charló con El Siglo de Torreón.

“Este 26 de agosto termina mi personaje con un final inesperado y hermoso. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho.

Se les va a quedar en su mente y en su corazón. ‘Selena’ estuvo hasta el final siempre enamorada y enfrentando retos”. De acuerdo con Núñez, “Selena” vivió diversos procesos en la novela que la llevaron a tomar decisiones tanto buenas como equivocadas.

“Ella estuvo enfocada todo el tiempo en tratar de tener el amor de ‘Samuel’ (Christian de la Campa) y también, por otro lado, fue sometida por el villano que además la golpeaba y manipulaba; pero, en contraste, a ‘Selena’ también la vimos destacar en lo que le gusta... cantar y bailar.

Ha sido un personaje muy completo y me llevo muchas vivencias de esta producción”. Recalcó Aleida que espera que muchas mujeres que hayan visto y comprendido los abusos que sufría “Selena” en la novela, alcen la voz si se encuentran pasando por situaciones similares.

“Sigo en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Tengo en mis redes sociales justamente mensajes que fomentan la no violencia hacia nosotras”, explicó.

Por otro lado, Aleida mencionó que tras terminar su participación en Corazón guerrero se dedicará a promover su carrera musical.

“Está súper renovado mi show. Me cambio cuatro veces en el escenario. Es un show sensual y visual, no es ofensivo, incluso es totalmente familiar; justo en la novela pude promover mi reciente sencillo de nombre La cosquillita, que me compuso Horacio Palencia”, contó muy emocionada y añadió que en breve lanzará otra melodía.

“Estamos alistando una colaboración con un cantante hombre de banda sinaloense. Haremos el lanzamiento en unas dos o tres semanas para que estén al pendiente de mis redes sociales”. Núñez celebró que recientemente se haya retransmitido la serie Mujeres asesinas, en donde ella participó con gran éxito.

“Yo hice el capítulo de Mercedes, Justiciera. Fue una serie de mucho éxito en México y Latinoamérica y además me dejó un gran aprendizaje”.

Agradeció Aleida las oportunidades que le han dado los directores y productores de participar en proyectos enriquecedores y a la vez contrastantes.

“Es maravilloso ser actor, esta profesión es mágica, además de que me permite conectarme con el público, con el corazón. Estoy agradecida con toda la gente que me ha apoyado desde que comenzó mi carrera”. Por último, Aleida aprovechó la entrevista para “echarle flores” a Torreón, tierra a la que desea volver pronto. “Me encanta ir a Torreón, es hermoso y se come delicioso. Los laguneros son supernetas, directos y cariñosos”.