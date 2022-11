Todos podemos contribuir con un verso

En su poema ¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida!, el gran poeta estadounidense Walt Whitman asevera que la vida vale la pena ser vivida por una razón poderosa que tiene que ver con que todos podemos hacer una contribución al mundo: un verso. Ante la cuestión ¿Qué hay de bueno en esta vida?, el poeta responde: "Que estás aquí - que existe la vida y la identidad/ Que prosigue el poderoso drama, y que/ puedes contribuir con un verso".

Concuerdo con eso. Yo soy una adepta a la poesía, he experimentado sus cualidades curativas leyéndola. Luego, al (intentar) escribirla, se me reveló un canal de comunicación en el que me siento más comprendida.

Hoy arranco la aventura de esta columna con la que intentaré compartirme a través de un género misterioso, bondadoso, indescifrable. Puedo comenzar escribiendo que hay poesía para todos y que sí, todos estamos facultados para contribuir con un verso.

Advierto: soy aficionada. Entro al género más a pecho abierto que por intelecto. Si mis ojos arriban a un poema que no entiendo, lo suelto, y con suerte me encuentro con otro que me estruja desde mi epicentro, así es esto. Existen palabras que entran como dardos certeros y otras que no te mueven ni un cabello.

La poesía suele pensarse como un género complicado por sus evidentes abstracciones, pero aliento a adentrarse a ella sin miedo. Hay versos al alcance de todos.

Lector, lectora, se los aseguro, un poema nos aguarda para darle sentido a nuestra existencia. Hay poetas entonando nuestros dolores a través de la palabra escrita. Es seguro que en la inmensidad poética sobrevive un verso hecho a su medida.

Existen intentos para definir a la poesía, pero todos escapan de su definición misma. Nadie sabe con certeza qué es, pero estoy segura, que quienes la escriben y la leen, comprenden de dónde viene.

No hay definición perentoria, pero… ¿para que sirve la poesía? Una de las respuestas más puras la encontré en la película El club de los poetas muertos cuando el profesor de literatura John Keating les dice a sus alumnos: "Les contaré un secreto: no leemos y escribimos poesía porque es bonita.

Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana; y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería… son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo y el amor son cosas que nos mantienen vivos".

Concuerdo: la poesía es necesaria, puede procurarnos vida. Para el autor chileno Nicanor Parra, el llamado antipoeta, por ejemplo, era un artículo de primera necesidad.

Tengo algunos años siendo partidaria del verso, y les reitero: nunca es tarde para ingresar al mundo poético. Hay beneficios, los que ahí habitan nos enseñan a encontrarle el alma a las cosas. Hablo de los poetas, de quienes sospecho, tienen todas las respuestas. Por ejemplo creo firmemente que cuando ven una flor, no ven el tallo o el pétalo, sino observan la claridad de una verdad. Es evidente, su mirada no tiene límites.

Dignifiquemos entonces la vida de las y los poetas a través de nuestra lectura. De eso se trata esta columna, les adelanto: hay poesía para todos. Presagio que a diario, al menos una persona (tal vez sin saberlo) escribe un poema. Porque ya lo dijo el gran Whitman, y es cierto: todos podemos contribuir con un verso.