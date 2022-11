Todo sobre los conciertos que Billie Eilish dará en México durante 2023

Hoy los fans mexicanos de Billie Eilish recibieron una muy buena noticia, la cantante anunció que regresa al país luego de tener que cancelar su pasada gira por la pandemia de COVID-19, y debido a problemas de agenda, por lo que no pudo reprogramar). Está confirmadísimo que la intérprete de Bad Guy cantará de nuevo en el país.

A través de las redes sociales de la cantante estadounidense se dieron a conocer las fechas en las que regresará a México con su Happier Than Ever The World Tour, que sirve de promoción para su segundo álbum de estudio Happier Than Ever.

La noticia llegó junto con el anuncio del cartel oficial del festival Tecate Pal Norte 2023, en donde la artista será uno de los actos principales junto a The Killers y Blink-182; sin embargo, para quienes no gustan de los festivales, podrán disfrutar de presentaciones en solitario de la artista.

Billie Eilish tiene programada una fecha en el Foro Sol el próximo 29 de marzo en la Ciudad de México, presentación que marca su regreso a la capital del país luego de cantar en el Corona Capital de 2019.

También cantará en la Arena VFG de Guadalajara.

Así no hay pretexto para sus fans, tienen tres opciones para ver a Billie cantar varios de sus éxitos como Lost Cause, My Furture, Happier Than Ever y everything i wanted, por mencionar algunos.

Ojo, porque la preventa de los boletos para sus presentaciones arrancar el próximo 10 de noviembre y la venta general el 11 de noviembre.