Todo lo que ocurrió durante la ceremonia de premiación de los Emmy 2022

La ceremonia de los Premios Emmy 2022 comenzó la noche con su anfitrión Kenan Thompson y un pequeño homenaje a las series clásicas de televisión como Friends, The Brady Bunch y La Ley y el Orden y otras más nuevas como Stranger Things y Game of Thrones.

La noche empezó con Oprah Winfrey presentando el Emmy a Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la TV, y de los nominados, entre los que se encontraban Sebastian Stan y Andrew Garfield, Michael Keaton fue el ganador por su participación en la serie Dopesick.

Oprah también presentó la categoría a Mejor Actor de Reparto para una Serie Limitada o Película para la TV y el galardón se lo llevó Murray Bartlett por su papel en The White Lotus.

Sofía Vergara subió al escenario para presentar la categoría a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama, galardón que se llevó Matthew Macfadyen por su participación en Succession, una de las favoritas de la noche.

En el caso de Mejor Actriz de Reparto para una Serie Dramática, presentada por Kerry Washington y Gael García Bernal, la ganadora de la noche fue Julia Garner por Ozark, superando a una de las favoritas de la noche, Sidney Sweeney por su papel de "Cassie" en Euphoria y a la surcoreana Jung Ho-yeon de El Juego del Calamar.

La categoría a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, se la llevó Sheryl Lee Ralph en su primera nominación por la serie Abbott Elementary, quien para recibir su premio, cantó en lugar de dar alguno de los clásicos discursos, hecho que le mereció una ovación de pie de todos los presentes.

El Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, fue para Brett Goldstein por Ted Lasso, superando a actores como Alex Borstein y Henry Winkler, esta categoría fue presentada por el mismo Thompson y la cantante Lizzo.

Los actores de El Juego del Calamar, Jung Ho-yeon y Lee Jung-jae subieron al escenario para presentar la categoría a Mejor Serie de Comedia y Variedades, la cual ganó Saturday Night Live, mientras que los actores de Only Murderers in the Building, Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short presentaron la categoría al Mejor Talk Show o de Variedades, de la cual Last Week Tonight con John Oliver salió victorioso.

Actores de los dramas médicos del momento Freddie Highmore de The Good Doctor y Chandra Wilson de Grey's Anatomy agradecieron a los médicos que estuvieron al pie del cañón durante la pandemia y además presentaron la categoría a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para la TV, galardón que se llevó Jennifer Coolidge por su papel en The White Lotus.

El Emmy a Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la TV se lo llevó Amanda Seyfried por su papel en The Dropout, quien con ojos llenos de lágrimas agradeció a las personas importantes de su vida por el momento.

En la categoría a Mejor Programa de Competencia o Reality, el Emmy lo ganó el programa de la cantante Lizzo, Lizzo's Watch Out for the Big Girls.

La actriz Sara Paulson y la productora Shonda Rhimes tomaron el micrófono para rendir homenaje a la trayectoria de la actriz Geena Davis y su activismo para la inclusión y representación femenina en los medios.

GRANDES CATEGORÍAS DE LA NOCHE

De una galaxia muy lejana, Diego Luna y Rosario Dawson presentaron la categoría a Mejor Director de una Serie Limitada o Miniserie y junto con la categoría a Mejor Guión a una Serie Limitada o Miniserie fueron para Mike White por The White Lotus.

El Emmy a Mejor Guion de Variedades se lo llevó Jerrod Caramichael por Rothaniel, mientras que el Mejor Guion de una Serie de Comedia fue para Quinta Brunson por Abbott Elementary.

Durante la ceremonia también se realizó un homenaje a los dramas policiacos de la historia, que dio pie a Mariska Hargitay y Christopher Meloni para presentar al ganador en la categoría a Mejor Actor de Comedia, Jason Sudeikis por Ted Lasso. El Juego del Calamar se llevó su primer Emmy por Mejor Dirección en una Serie Dramática, mientras que Succession se llevó el Emmy a Mejor Guion de una Serie de Drama. Jean Smart fue la ganadora del Emmy a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por Hacks.

El Emmy a Mejor Actriz en una Serie Dramática fue para la actriz de 26 años Zendaya por su papel de "Rue" en Euphoria. Mientras que el ganador en la categoría Mejor Actor en una Serie Dramática se lo llevó el surcoreano Lee Jung-jae por su papel en El Juego del Calamar.

El Emmy a Mejor Serie Limitada o Miniserie se lo llevó The White Lotus, la Mejor Serie de Comida de la noche fue Ted Lasso.

La máxima ganadora de la noche, la Mejor Serie Dramática, presentada por Selma Blair, fue para una de las favoritas, Succession.

Ganadores

Se llevaron el Emmy:

*Mejor serie comedia: Ted Lasso.

*Mejor Serie de drama: Succession.

* Mejor actor de serie de comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso.

*Mejor actriz de serie de comedia: Jean Smart, Hacks.

*Mejor actor de serie de drama: Lee Jung-jae, El Juego del Calamar.

*Mejor actriz de serie drama: Zendaya, Euphoria.

*Mejor serie limitada o miniserie: The White Lotus.

*Mejor serie de variedades y talk show: Last Week Tonight with John Oliver.

*Mejor serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, Dopesick.

*Actriz serie limitada o película hecha para TV: Amanda Seyfried, The Dropout.

*Mejor Actor de reparto de serie comedia: Brett Goldstein, Ted Lasso.

*Mejor Actriz de reparto de serie comedia: Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary.

*Mejor actor de reparto de serie dramática: Matthew Macfadyen, Succession.

*Mejor actriz de reparto de serie drama: Julia Garner, Ozark.

*Mejor actor de reparto de serie limitada o película hecha para TV: Murray Bartlett, The White Lotus.

*Mejor actriz de reparto de serie limitada o película hecha para TV: Jennifer Coolidge, The White Lotus.

*Mejor reality o competencia: Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.

*Mejor programa de comedia y variedades: Saturday Night Live.

Succession. Ganadora al Emmy por Mejor Serie Dramática.

Zendaya. Ganó el Emmy a Mejor Actriz en una Serie Dramática por su papel de "Rue" en Euphoria.

Jason Sudeikis. Ganador a Mejor Actor en una Serie de Comedia.