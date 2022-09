Todo lo que debes saber sobre Halle Bailey, la actriz de La Sirenita de Disney

Una de las películas más esperadas del 2023 es, sin duda, la adaptación live action de La Sirenita de Disney, en donde la protagonista es Halle Bailey.

Aunque la elección de la protagonista ha desatado varias controversias en redes sociales, debido a su color de piel. Es innegable que su talento fue lo que la colocó como la gran estrella de la próxima cinta musical de la casa de Mickey Mouse.

Con solamente 22 años, ya ha sido nominada al Grammy en diversas ocasiones, y tiene varias películas en puerta.

Junto a su hermana, desde el 2016 debutaron como dúo musical ChloexHalle. Lanzaron su EP, Sugar Symphony, bajo la firma Parkwood de Beyoncé, en abril de 2016.

Tras este lanzamiento, se convirtieron en el acto de apertura durante la gira Formation World Tour de Beyoncé. En 2017, regresaron con el mixtape, The Two Of Us, con el que fueron muy aclamadas. Al mismo tiempo, hicieron el tema de apertura de la serie Grown-ish, en donde además Halle obtuvo un papel como Skylar "Sky" Foster.

Fue hasta el 2018 que lanzaron su álbum debut, The Kids Are Alright, el cual recibió la aclamación de la crítica. Fueron nominadas en los Grammy como Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

Por otro lado, en el 2019 fueron invitadas a cantar America the Beautiful en el Super Bowl LII.

Mientras que su segundo álbum de estudio fue publicado en junio de 2020, llamado Ungodly Hour, fue un éxito crítico y comercial. Logró debutar en el puesto 16 del Billboard 200. Nuevamente, recibieron nominaciones a los Grammy, así como los Soul Train Music Awards.

Aunque Chloe x Halle son un dueto musical, en los últimos años han estado enfocadas en sus proyectos individuales.

Por un lado, Chloe ha lanzado varios temas como solista. Mientras que Halle se encuentra enfocada en su carrera actoral.

Halle rompió la internet desde que en el 2019 fue anunciada como la actriz encargada de dar vida a Ariel en The Little Mermeid, la cual será dirigida por Rob Marshall. Una película en la que además de mostrar sus dotes actorales, cantará todos los temas, incluyendo Part of your world, de la que se ha podido ver un adelanto.

Cabe mencionar, que antes de debutar profesionalmente como dueto musical, Halle ya había probado suerte con la actuación. Por lo que no es algo nuevo para ella. En 2006 apareció como Tina en la cinta Last Holiday, mientras que en 2012 fue extra en la película de Disney Channel, Let It Shine.

Uno de sus proyectos actorales más reconocidos es su papel de Skylar Foster, en la serie Grown-ish, en donde estuvo hasta la temporada 4.

Próximamente, además de verla en La Sirenita en 2023, también actuará en la adaptación cinematográfica del musical de The Color Purple y la cinta The Line.

Por otro lado, en lo que respecta a la música, aún no se sabe con certeza cuando volverán al estudio como dueto las hermanas Bailey. Seguramente será hasta después del estreno de La Sirenita. Ya que, además, se espera el lanzamiento del álbum debut de Chlöe en próximos meses.