Timothée Chalamet se convierte en un enamorado caníbal adolescente en Bones and All

Timothée Chalamet vuelve a trabajar con Luca Guadagnio, el director que le dio la gran oportunidad de su carrera: un protagónico en Call Me By Your Name. Por esta deuda, el actor de Little Woman se convierte en un angustiado adolescente caníbal en Bones and All.

Consagrado como un galán de Hollywood, el actor se pone en la mira de la temporada de premios con este drama del director italiano.

La nueva película, que protagoniza la estrella de Dune, es una adaptación de la novela Bones and All, de Camille DeAngelis, la cual gira en torno a una pareja de adolescentes caníbales.

De acuerdo a Vogue, en Bones and All, nos cuentan la historia del primer amor de Maren (Taylor Russell), una joven que está aprendiendo a vivir en los márgenes de la sociedad, Lee (Timothée Chalamet), un vagabundo desfavorecido, quienes se alían en un viaje de más de 1,600 km, en donde a pesar de sus esfuerzos, su pasado los persigue.

Este thriller será presentado en el Festival de Venecia en septiembre, y llegará a los cines el 23 de noviembre.