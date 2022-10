TikTok, el nuevo titán

TikTok es una red social que tiene pocos años en el mercado, es una empresa de China llamada ByteDance que ha sido acusada de estar al servicio del Partido Comunista Chino, y por el cual varios gobiernos han tratado de vetar esta red. Es tan popular entre los jóvenes, que en EUA a iniciativa del expresidente Trump, buscaba obligar a que se vendiera a una empresa norteamericana, argumentando que la red social construye perfiles de sus ciudadanos, contratistas y sobre todo menores de edad y que de algún modo podría influir en ellos.

Para describir a TikTok bastaría decir que es una plataforma social de videos cortos, en formato vertical. Aunque no es la más grande en usuarios (Facebook con 3 mil millones, YouTube 2600, WhatsApp 2000, Instagram 1500 y TikTok 1000 millones), es la que más rápido crecimiento ha tenido. Además, aglutina entre sus usuarios más fieles a los menores de 25 años, que lo han empezado a utilizar como motor de búsqueda y como referencia acerca de música, tendencias y algunas formas de pensamiento, que pasan más de hora y media al día en promedio, consumiendo decenas de videos. Y es que el formato tan innovador de mostrar sus videos ha hecho que consumamos contenido chatarra sin apenas pensarlo, porque los creadores tienen exposición inmediata aún sin tener seguidores, porque la misma emoción de compartir y tener la atención de otros puede llevar a que algunos creadores hagan videos cada vez más creativos, graciosos y algunos con retos estúpidos, con tal de tener la atención y los más profesionales, de tener ingresos.

Así, con el atractivo de ser la App de moda, aparentemente van a incursionar para competir contra Spotify en música y a poner tiendas al estilo Amazon. No es que sea malo que haya competencia, casi siempre que hay varios proveedores de un producto o servicio los más beneficiados somos los usuarios, el problema con TikTok, es que está plagado de acusaciones y supuestas prácticas carentes de toda ética, explotando la información sin ningún sentido de responsabilidad y por lo visto, influyendo en el comportamiento de las nuevas generaciones.

Entonces, ya China nos conquistó con su producción masiva de productos, sin importar la calidad, ahora ha invadido el planeta con una aplicación, potencialmente teniendo acceso a un montón de información de sus usuarios y que de algún modo puede influir, sin aparente uso de la fuerza… y parece estar ganando.

Trabajo remoto

El trabajo remoto lleva mucho tiempo entre nosotros, pero no es sino en la pandemia COVID-19 que se extendió de manera forzada y que algunas empresas y sectores mantuvieron por muchos meses. Esto llevó a que muchos empleados establecieran prioridades del uso de su tiempo, ajustando gastos y algunos decidiendo no volver a trabajar de forma física, con un horario establecido y hasta con un código de vestimenta. Por supuesto que en grandes ciudades donde puedes pasar entre 3 y 4 horas al día en el tráfico y/o moviéndote en transporte público para cumplir con apersonarse en un centro de trabajo, es agotador e inhumano. Sabemos que los mejores lugares para vivir cerca de un trabajo por lo general son más caros, así que la mayoría no se puede permitir algo así y ahí es donde deben moverse. Pero también es cierto que algunas ideas no surgen sino en las pláticas de pasillo y en la interacción cara a cara, así entonces, tal vez las áreas de RRHH deberían reconsiderar por lo menos probar tener algunos empleados así, sobre todo aquellos que no tienen una atención al público y que su trabajo puede ser medido y demostrado día a día, no necesariamente llegando a una hora en particular.

