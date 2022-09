TikTok Now es una nueva función de la app de videos cortos, que ha sido señalada por muchos como un clon de BeReal, otra aplicación que está llamando activamente la atención de TikTok.

La nueva función será opcional, sumándose así a las que ya han sido implementadas meses atrás como las historias que se borran después de 24 horas.

Cabe señalar que este nuevo contenido no se podrá editar ni alterar, ya que deberá ser publicado en una hora aleatoria del día.

¿Qué es TikTok Now?

TikTok Now invita a sus usuarios a capturar lo que están haciendo en el momento, usando la cámara frontal y trasera de su dispositivo.

Recibirás una notificación diaria para capturar un video o una foto para compartir rápidamente lo que estás haciendo en ese momento.

Algo curioso de este nuevo concepto es que se encenderán ambas cámaras de es importante indicar que con esta nueva opción, se activarán ambas cámaras de tu móvil, por lo que la vista frontal y trasera serán compartidas en la app, por lo que deberás ser muy precavido con lo que muestres.

¿Cómo funciona TikTok Now?

TikTok Now, se encuentra en la barra de navegación inferior, junto al botón de publicación.

Deberás tocar el botón Now (icono de rayo) para ver un Feed de exploración de TikTok Nows, o, como lo llamó TikTok, "una experiencia diaria de fotos y videos": de las "personas que más importan".

También recibirás un aviso diario para capturar un video de 10 segundos o una foto estática para compartir fácilmente lo que está haciendo.

Privacidad en TikTok Now

TikTok Now cuenta con algunas funciones de privacidad. Por un lado, los usuarios deben tener 18 años para compartir sus publicaciones de TikTok Now en Explore Feed.

Para los usuarios de 13 a 15 años, solo tus amigos (personas a las que sigues que te siguen) podrán comentar tus publicaciones. Incluso para usuarios mayores de 18 años, la configuración predeterminada permitirá que solo los amigos vean sus publicaciones, aunque pueden cambiar su configuración para compartir con el público.

TikTok Now, la aplicación

TikTok dijo que está experimentando con TikTok Now en las próximas semanas.

En regiones fuera de Estados Unidos, TikTok Now está disponible como una nueva aplicación TikTok Now.

La aplicación funciona de manera muy similar a la experiencia TikTok Now actualmente integrada en la app. Permite a los usuarios optar por recibir notificaciones automáticas para los registros, lo cual es útil si prefieres silenciar las notificaciones de tu aplicación TikTok, pero deseas recibir alertas nuevas.

Debes tener en cuenta que BeReal alerta a sus usuarios a través de notificaciones automáticas, diciéndoles que "it's time to BeReal" con emojis de alerta.

La notificación de TikTok Now es similar, alertando a los usuarios con un "Time to Now" con emojis de rayos.

Si alguien menor de 16 años se registra en una aplicación TikTok Now independiente, su cuenta se configurará como privada de forma predeterminada.

De lo contrario, las funciones de privacidad de TikTok Now son las mismas entre la aplicación y la función.

¿Dónde está disponible TikTok Now?

La aplicación TikTok Now para iOS está disponible en Myanmar, Bulgaria, Pakistán, Camboya, Tailandia, Indonesia, Alemania, Qatar, Polonia, Bélgica, Nueva Zelanda, Guatemala, Austria, Baréin, Sudáfrica, Finlandia, Ghana, República Checa, Vietnam, Grecia, Irlanda, Azerbaiyán, Israel, Nigeria, España, Países Bajos, Suiza, Argelia, Malasia, Suecia, Italia, Marruecos, Líbano, México, Dinamarca, Egipto, República Dominicana y Rumania.

¿TikTok Now es de uso gratuito?

Sí, la función es gratuita dentro de la aplicación TikTok y la aplicación móvil independiente también es gratuita.