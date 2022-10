Tienen problemas para sufragar

En el proceso de elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Sección 44 del SNTE, hubo algunos casos de trabajadores activos y jubilados que acudieron a las urnas pero tuvieron problemas para emitir su sufragio porque no aparecían en el padrón o relación de votantes.

Uno de estos escenarios fue el del maestro Rubén Darío Carranza Askins, actual secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Media Superior y Superior de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La urna para su delegación que es la D-II-2 se instaló ayer en el Instituto 18 de Marzo de la colonia Felipe Carrillo Puerto del municipio de Gómez Palacio pero al llegar, se percató de que no estaba en las listas.

"Yo ya me había recibido con anterioridad y yo estaba en mi padrón de la delegación D-II-2 a la cual pertenezco y por alguna situación fui bajado de ese padrón. Las incidencias de tenían que haber cubierto el miércoles a las 12 de la noche y todavía el comité electoral lo abrió para esas incidencias el día de ayer jueves.

Como integrante del Comité Ejecutivo podíamos votar donde nosotros quisiéramos, ayer en la noche todavía aparecía aquí en la D-II-2 y hoy no aparezco, es imposible que de la noche a la mañana desaparezca, esto puede influir en los resultados", explicó.

El maestro con 29 años de servicio dijo que hace días cambió de planilla de la naranja a la azul por lo que no descarta que lo anterior obedezca a esta decisión que tomó. "Pero si este es un proceso democrático donde cada persona puede ejercer su voto de manera libre, directa y secreta, entonces yo no entiendo porqué motivo no se me permite a mí ejercer mi derecho al voto, ya que la indicación del maestro Alfonso Cepeda Salas (líder del SNTE) es transparentar los procesos…".

Más tarde, se le informó que sí estaba en el listado de votantes pero que su Asamblea Delegacional Electiva (el centro de trabajo donde votaría) estaba en la capital del estado.

La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE le informó a Carranza Askins que "hubo un error porque no se cargaron los cambios" que enviaron a México. Para evitar que el docente se trasladara hasta Durango capital, lo que le ofrecieron fue tramitarle una constancia de reincorporación al padrón para que pudiera emitir su voto en la Asamblea Delegacional Electiva 30. El profesor accedió y tuvo que ir a recogerla a la coordinación regional.